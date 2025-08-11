사실상 '오피셜' BBC급 확인 완료! 토트넘, '레전드' 손흥민 뒤이을…

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 손흥민의 빈자리를 채울 대형 영입을 준비 중이다.
유럽축구 이적시장 전문가인 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱 소속 데이비드 온스테인 기자는 11일(한국시각) '토트넘이 사비뉴 영입을 협상 중이다'라고 보도했다.
토마스 프랭크 감독은 외부에서 답을 찾고자 한다. 당초 호드리구, 하파엘 레앙 등 걸출한 윙어들이 영입 후보로 거론됐다. 하지만 끝이 아니었다. 토트넘과 프랭크는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 검증된 유망주로 그 자리를 채우고자 한다. 사비뉴가 영입 대상으로 떠올랐다.
사비뉴는 지난 2020년 아틀레치쿠 미네이루에서 프로 데뷔한 이후 트루아로 이적해 유럽 무대에서 뛰기 시작했다. 이후 맨체스터 시티 시티 풋볼 그룹 소유의 지로나에서 임대를 경험한 사비뉴는 2024년 맨시티로 이적하며 펩 과르디올라의 지도를 받기 시작했다. EPL 데뷔 시즌 사비뉴는 3골11도움으로 준수한 성적을 거두며 맨시티 주요 선수 중 한 명으로 성장했다.
당초 맨시티의 주전 멤버였던 사비뉴가 토트넘으로 떠날지에 대한 의문이 제기됐으나, 온스테인까지 이를 인정하며 사비뉴가 토트넘 유니폼을 입을 가능성이 커지게 됐다.
사비뉴가 토트넘으로 향한다면, 손흥민의 7번을 물려받을 가능성도 있다. 토트넘은 당초 손흥민의 마땅한 후계자가 나오기 전까지 7번을 공석으로 둘 수 있다고 알려지기도 했다. 다만 사비뉴가 영입된다면 7번을 주고 차기 에이스로 낙점할 확률도 높다. 손흥민 후계자 영입 준비와 함께 토트넘의 이적시장이 다시 뜨겁게 달아오르고 있다.
