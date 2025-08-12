"이런 식이면 VAR이 왜 필요합니까" 역대급 오심에 분통 터뜨린 전남……

|
|
[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 교통문화 개선을 목적으로 하는 TV 프로그램
무엇이 문제였을까. 서울-대구전에서 세징야의 골이 취소된 과정에 이용래의 반칙이 발견된 것처럼, 민준영이 패스를 받는 과정에 '이슈'가 있었던 걸까. 영상을 돌려봤다. 18분40초쯤 천안 이웅희가 사이드라인 밖으로 공을 걷어낸 시점부터 골이 터진 19분27초까지 약 47초 동안 양팀 선수 사이에 접촉이랄 게 없었다. 당시 심판진은 상대 진영 우측에서 김용환이 정강민에게 패스를 연결하는 상황에서 정강민의 위치가 오프사이드라고 판단한 것으로 알려졌다. 하지만 김용환의 발에서 공이 떠나는 순간, 정강민은 명백하게 온사이드 위치에 있었다. 아슬아슬하지도 않았다. 가운데 지점에는 정강민보다 1미터 이상 처져있는 천안 수비수 김성주가 있었다. 당시 VOR은 5분 동안 자체적으로 선을 그어본 것으로 알려졌는데, 선을 그을 필요도 없이 육안으로도 확인이 되는 장면이다. 한 현역심판은 "대형사고다. 기계적인 결함이나 영상을 제대로 확인하지 못하는 상황에 처할 경우 현장 심판의 판단을 존중하게 되어 있는데, VOR이 완벽한 실수를 저질렀다"라고 말했다. 당시 부심은 온사이드라고 판단해 깃발을 들지 않았지만, VOR이 부심의 판단을 뒤집었다. 객관적인 간섭에 해당하는 사안이라 주심은 VOR의 판단을 따를 수밖에 없었다. 9일 울산-제주전 루빅손 득점 상황에서 주심이 에릭의 방해 여부를 확인하기 위한 온필드 리뷰를 진행하지 않고 VOR의 판단을 그대로 따른 점이 지적을 받는데, 전남의 득점 취소건은 현장 심판의 판정을 도와야 하는 VOR이 제 역할을 하지 못해 결과에 영향을 미친 꼴이 됐다. 그래서 '대형사고'다.
|
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com