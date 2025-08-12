스포츠조선

"이런 식이면 VAR이 왜 필요합니까" 역대급 오심에 분통 터뜨린 전남…마이크를 잡을 때가 아니다

기사입력 2025-08-12 19:50


전남-천안시티전 논란의 장면. 중계화면

사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 교통문화 개선을 목적으로 하는 TV 프로그램

한블리'(한문철의 블랙박스 리뷰)를 시청한 시청자들은 새로운 교통사고 영상을 보며 "또 레전드를 각본신했다"라고 반응을 보인다. 예측이 불가한 장면에 혀를 내두른다. 요즈음 K리그의 오심 논란을 바라보는 축구팬의 반응도 비슷해 보인다. "또 레전드 각본신했네."

10일 광양축구전용구장에서 열린 전남과 천안시티의 '하나은행 K리그2 2025' 24라운드는 한문철 교통전문변호사의 따끔한 질책이 필요할 정도로 이해할 수 없는 판정이 나왔다. 전반 20분, 전남 민준영이 때린 왼발 중거리슛이 그대로 골망에 꽂혔다. 득점 후 주심은 한쪽 손을 귀에 갖다대며 경기를 일시 중단했다. 비디오판독시실(VOR)실과 소통 중이라는 제스처였다. 약 5분간 딜레이가 이뤄진 후 박정호 주심은 득점 취소를 선언했다. 선제골을 놓친 전남은 최종 3대4로 패했다.

무엇이 문제였을까. 서울-대구전에서 세징야의 골이 취소된 과정에 이용래의 반칙이 발견된 것처럼, 민준영이 패스를 받는 과정에 '이슈'가 있었던 걸까. 영상을 돌려봤다. 18분40초쯤 천안 이웅희가 사이드라인 밖으로 공을 걷어낸 시점부터 골이 터진 19분27초까지 약 47초 동안 양팀 선수 사이에 접촉이랄 게 없었다. 당시 심판진은 상대 진영 우측에서 김용환이 정강민에게 패스를 연결하는 상황에서 정강민의 위치가 오프사이드라고 판단한 것으로 알려졌다. 하지만 김용환의 발에서 공이 떠나는 순간, 정강민은 명백하게 온사이드 위치에 있었다. 아슬아슬하지도 않았다. 가운데 지점에는 정강민보다 1미터 이상 처져있는 천안 수비수 김성주가 있었다. 당시 VOR은 5분 동안 자체적으로 선을 그어본 것으로 알려졌는데, 선을 그을 필요도 없이 육안으로도 확인이 되는 장면이다. 한 현역심판은 "대형사고다. 기계적인 결함이나 영상을 제대로 확인하지 못하는 상황에 처할 경우 현장 심판의 판단을 존중하게 되어 있는데, VOR이 완벽한 실수를 저질렀다"라고 말했다. 당시 부심은 온사이드라고 판단해 깃발을 들지 않았지만, VOR이 부심의 판단을 뒤집었다. 객관적인 간섭에 해당하는 사안이라 주심은 VOR의 판단을 따를 수밖에 없었다. 9일 울산-제주전 루빅손 득점 상황에서 주심이 에릭의 방해 여부를 확인하기 위한 온필드 리뷰를 진행하지 않고 VOR의 판단을 그대로 따른 점이 지적을 받는데, 전남의 득점 취소건은 현장 심판의 판정을 도와야 하는 VOR이 제 역할을 하지 못해 결과에 영향을 미친 꼴이 됐다. 그래서 '대형사고'다.


"이런 식이면 VAR이 왜 필요합니까" 역대급 오심에 분통 터뜨린 전남……
사진제공=한국프로축구연맹
전남은 12일 오전 프로축구연맹에 항의 공문을 보낸 것으로 확인됐다. 전남 관계자는 "이런 식이면 VAR이 왜 필요한가 싶다. 일부 팬들 사이에선 의도가 있는 것 아니냐는 말도 나온다. 결과를 뒤집을 수 없겠지만, 명확한 소명이 필요하다고 판단했다"라고 말했다. 대한축구협회는 13일 심판 소위원회를 열어 주말에 열린 K리그 경기 판정에 대해 다룰 예정이다.

비단 전남-천안시티전에서만 오심 논란이 발생한 것이 아니다. 9일 수원-안산전, 10일 이랜드-화성전에선 발목 위치를 향한 높은 태클을 가한 선수들(화성 조동재, 안산 조지훈)이 퇴장은커녕 경고도 받지 않아 팬들의 분노를 샀다. 문진희 협회 심판위원장은 최근 한 유튜브 방송에 출연해 K리그2를 심판 양성의 무대로 삼겠다는 취지로 말했는데, K리그는 경험하는 자리가 아니라 증명하는 자리다. 당장 판정의 질, 운용의 묘를 손볼 수 없더라도 최소한 팬들의 발걸음을 끊게 만들 황당 오심이 발생해선 안된다는 지적이 끊이질 않는다. VAR PA(비디오판독 장내방송)에 자화자찬할 때가 아니다. 정작 중요한 판정에 대한 신뢰가 무너지고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

