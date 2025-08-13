스포츠조선

"PSG-토트넘 슈퍼컵 맞대결" 프로토 승부식 95회차 게임 마감 임박

기사입력 2025-08-13 11:25




"PSG-토트넘 슈퍼컵 맞대결" 프로토 승부식 95회차 게임 마감 임박

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 8월 14일(목) 오전 4시(한국시간)에 블루에너지 스타디움(이탈리아)에서 열리는 2025 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 PSG(홈)-토트넘(원정)전을 대상으로 하는 프로토 승부식 95회차 게임이 마감을 앞두고 있다고 밝혔다.

이번 회차에서 PSG-토트넘전을 대상으로 하는 게임은 일반(112번) 핸디캡(113, 114번) 언더오버(115번) SUM(116번) 등이다. 모든 게임은 8월 13일(수) 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 구매 가능하다.

슈퍼컵은 전년도 UEFA 챔피언스리그(UCL) 우승팀과 UEFA 유로파리그(UEL) 우승팀이 단판으로 맞붙는 대회다. 유럽 클럽 축구의 명예와 자존심이 걸린 시즌 개막 전 빅 이벤트로, 매년 전 세계 축구팬들의 이목이 집중된다.

올해는 창단 첫 UCL 정상에 오른 PSG와 구단 역사상 최초로 UEL 트로피를 들어올린 토트넘이 격돌한다.

PSG는 최근 FIFA 클럽월드컵 결승에서 첼시에 패하며 준우승에 그쳤지만, 지난 시즌 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(FA컵), 트로페 데 샹피옹(프랑스 슈퍼컵), 그리고 UCL까지 석권하며 쿼드러플(4관왕)을 달성했다. 우스만 뎀벨레, 데지레 두에, 흐비차 크바라츠헬리아 등 핵심 선수들이 건재하며, 이강인도 출전을 노린다.

토트넘은 지난 시즌 UEL 우승으로 17년간 이어진 무관의 한을 풀었다. 엔제 포스테코글루 감독과 결별한 뒤 새로 부임한 토마스 프랭크 신임 감독 체제에서 사상 첫 슈퍼컵 우승을 노린다. 캡틴 손흥민의 공백 등으로 인한 객관적인 전력 열세를 뒤집고 이변을 노리고 있는 토트넘이다.

한국스포츠레저 관계자는 "UEFA 슈퍼컵은 챔피언스리그와 유로파리그를 제패한 두 팀 간의 긴장감 넘치는 대결이 예상되는 대회"라며 "많은 해외 축구팬들이 프로토 승부식의 다양한 유형을 이용해 게임에 참여하길 바란다"고 전했다.

한편, 프로토 승부식 95회차 PSG(홈)-토트넘(원정)전의 게임 정보 및 경기 분석 내용 등 자세한 내용은 베트맨의 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com


"PSG-토트넘 슈퍼컵 맞대결" 프로토 승부식 95회차 게임 마감 임박

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유승준, 조국을 버린자"…李 대통령 입장에 팬덤, "가혹한 잣대" 2차 성명[SC이슈]

2.

김숙 "줄담배 피우고 24시간 게임했다"..인생 암흑기 고백 ('홈즈')

3.

[SC리뷰] ‘최시훈♥’ 에일리, “결혼 전 1년 동거…안 맞으면 헤어질 생각으로”

4.

출산 후 탈모로 눈물 보인 윤진이, ‘흠뻑쇼’서 울다 웃은 사연 (‘진짜 윤진이’)

5.

최여진, '돌싱'♥김재욱 '이단 종교 교주설'에 "부인할 가치도 없어" ('파자매 파티')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 떠나자 눈물 펑펑 비수마, 징계 이유는 '지각'→미소 사라진 프랭크…'웃음가스' 이어 '또또' 말썽, 퇴출 가능성↑

2.

'유니폼 완판+티켓값 폭등' 이것이 '손흥민 효과'...'MLS 역대 4번째 거물' 美언론 "지금까지 이런 스타는 없었다"

3.

손흥민 가장 사랑했던 부주장, 한국서 시즌 아웃 심경 고백 "마음 찢어진다"...SON도 응원

4.

"진짜 친형 같다" '감히' 고개 젓지 못한 에이스, '우리 형' 테토남의 존재감...결과는 7이닝 무실점

5.

"요즘 한국 스타일에 맞는 선수"…7이닝 77구 7K 완벽 데뷔전, '우승 청부사' 등장했나

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 떠나자 눈물 펑펑 비수마, 징계 이유는 '지각'→미소 사라진 프랭크…'웃음가스' 이어 '또또' 말썽, 퇴출 가능성↑

2.

'유니폼 완판+티켓값 폭등' 이것이 '손흥민 효과'...'MLS 역대 4번째 거물' 美언론 "지금까지 이런 스타는 없었다"

3.

손흥민 가장 사랑했던 부주장, 한국서 시즌 아웃 심경 고백 "마음 찢어진다"...SON도 응원

4.

"진짜 친형 같다" '감히' 고개 젓지 못한 에이스, '우리 형' 테토남의 존재감...결과는 7이닝 무실점

5.

"요즘 한국 스타일에 맞는 선수"…7이닝 77구 7K 완벽 데뷔전, '우승 청부사' 등장했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.