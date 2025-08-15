스포츠조선

사실상 '오피셜' BBC급 기자 확인! 팔기만 하면 초대박, 또 터지겠네...'EPL 최고 사관학교' 유망주 떠난다

기사입력 2025-08-15 22:50


사실상 '오피셜' BBC급 기자 확인! 팔기만 하면 초대박, 또 터지겠네…
사진=트위터 캡처

사실상 '오피셜' BBC급 기자 확인! 팔기만 하면 초대박, 또 터지겠네…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]맨체스터 시티의 유망주가 또 떠난다.

유럽축구 이적시장 전문가이자, 글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱 소속 데이비드 온스테인 기자는 15일(한국시각) '노팅엄 포레스트가 맨시티와 제임스 맥아티 이적에 합의했다'라고 보도했다.

온스테인은 '노팅엄은 3000만 파운드(약 560억원) 상당의 규모로 바이백 조항이 포함된 계약을 체결할 것이다. 맥아티는 잉글랜드와 독일 클럽의 관심을 받았으나, 노팅엄은 그를 미드필더 보강 후보로 평가했고, 영입을 결정했다'라고 전했다.


사실상 '오피셜' BBC급 기자 확인! 팔기만 하면 초대박, 또 터지겠네…
로이터연합뉴스
지난 2013년부터 맨시티 유스로서 성장한 맥아티는 맨시티에서 프로 데뷔까지 성공한 유망한 선수다. 펩 과르디올라 감독이 어린 시절부터 잠재력을 인정한 선수 중 한 명이며 윙어와 중원 대부분 지역에서 활약할 수 있는 다재다능함이 돋보인다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 충분한 경험을 쌓았다. 직전 두 시즌 동안 셰필드 유나이티드에서 임대 생활을 하며 공식전 75경기 14골 9도움으로 활약했다. 셰필드 시절 꾸준한 활약은 EPL 팀들의 눈도장을 찍기에 충분했다.

2024~2025시즌에는 맨시티로 돌아와 활약했다. 문제는 주전 경쟁이었다. 맨시티는 2선과 3선에 쟁쟁한 선배들이 자리 잡고 있었고, 맥아티가 꾸준히 주전으로 나서기엔는 어려웠다. 그럼에도 맥아티는 27경기 7골을 기록하며 기회를 받을 때마다 준수한 활약을 펼쳤다.


사실상 '오피셜' BBC급 기자 확인! 팔기만 하면 초대박, 또 터지겠네…
로이터연합뉴스
맥아티의 활약에 주목한 여러 팀이 이번 여름 구애의 손길을 뻗었다. 독일의 레버쿠젠을 비롯해 쟁쟁한 팀들이 맥아티를 원했다고 알려졌다. 경쟁의 승자는 노팅엄이었다. 2025~2026시즌 유로파리그까지 소화해야 하는 노팅엄으로서는 중원 보강이 필수적이었다.

맥아티의 이적이 더 주목받는 이유는 최근 EPL에서 가장 주목받는 맨시티산 유망주이기 때문이다. 맨시티는 최근 제레미 프림퐁, 페드로 포로, 모건 로저스, 리암 델랍 등 유스팀 출신 선수들이 이적 이후 엄청난 활약을 하며 큰 화제를 모았다. 그중 가장 최고의 성과는 콜 팔머였다. 지난 2023~2024시즌을 앞두고 맨시티를 떠나 첼시로 이적한 팔머는 이적 후 97경기에서 43골 28도움을 기록하는 엄청난 활약을 이어가는 중이다.


맨시티산 유망주가 또 이적을 앞두고 있다. 맥아티까지 터지며, 맨시티 유망주들에 대한 관심이 더 커질지도 귀추가 주목된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

컬투 정찬우, 활동 중단 8년만 근황 전해졌다..여배우와 셀카 "건강하세요"

2.

유열, 폐이식 후 살 붙은 근황 “목소리도 되찾았다”

3.

'새 박사' 윤무부, 3달 전 근황 전했는데..뇌경색 투병 끝 별세

4.

"어디 김 씨인가?"…킴 카다시안, '8.15 광복절'에 태극기 사진 올렸다[SCin스타]

5.

킴 카다시안, 한국 관광 제대로 하네..'광복절 태극기'까지 올렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격적 '삽'폭행 의혹 씨름코치" 경찰 수사 착수...대한체육회"미성년자 대상 폭력엔 가장 강력한 징계...관용없다"

2.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

3.

'이래서 염갈량인가' 무사 1,2루서 이례적인 부정투구 확인 요청→볼넷, 밀어내기 사구. 2-2 동점[인천 현장]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '슈퍼 백업'은 또 성장했다[SC 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격적 '삽'폭행 의혹 씨름코치" 경찰 수사 착수...대한체육회"미성년자 대상 폭력엔 가장 강력한 징계...관용없다"

2.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

3.

'이래서 염갈량인가' 무사 1,2루서 이례적인 부정투구 확인 요청→볼넷, 밀어내기 사구. 2-2 동점[인천 현장]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

"야구가 이렇게 힘든 운동인줄"→"체력은 핑계" 1년만에 바뀐 생각. '슈퍼 백업'은 또 성장했다[SC 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.