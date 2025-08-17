토트넘-레비 회장 상상이나 했을까, 손흥민 떠난 빈자리 '비둘기 댄스가이…

|
[스포츠조선 이현석 기자]리그 단 한 경기만에 에이스로 떠올랐다. 손흥민의 빈자리를 히샬리송이 채우고 있다.
손흥민의 공백과 함께 우려가 컸던 시즌의 시작이었다. 토트넘은 올여름 팀 레전드이자, 공격의 핵심인 손흥민이 LA FC로 이적했다. 지난 시즌 다소 부진했던 손흥민이지만, 공격에서의 영향력 만큼은 토트넘 내에서 절대적이었다. 그런 그가 떠났기에 토트넘은 전력 약화 우려가 있었다. 하지만 히샬리송의 반전 활약으로 공격진 무게감이 전혀 줄어들지 않은 모습이었다.
이어 '히샬리송은 월드클래스 마무리뿐만 아니라, EPL 공격수로서 필요한 일반적인 역할들도 수행할 수 있다는 점을 증명했다. 이는 프랭크 감독에게도 고무적인 요소다. 주의할 점은 활약 이후 부상으로 꺾이는 히샬리송의 반복된 패턴이다. 히샬리송으로서는 꾸준히 출전하기 위해 보호하는 것이 무엇보다도 중요하다'라고 덧붙였다.
손흥민의 이적 이후 걱정이 컸던 토트넘 공격진에 새로운 에이스가 등장했다. 반전 경기력을 선보인 히샬리송이 토트넘에서 드디어 자신의 진가를 발휘할 수 있을지도 귀추가 주목된다.
