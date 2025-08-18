'한 회차에서만 환급금 54억'…스포츠토토 축구토토 승무패 51회차 적중…

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 16일부터 18일까지 진행한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 스페인 프리메라리가 개막전 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 51회차의 적중결과를 발표했다.
축구토토 승무패 51회차에서 선정된 14경기의 결과는 승(홈팀 승) 6경기, 무(양팀의 무승부) 4경기, 패(원정팀 승) 4경기로 나타났다.
이 중 토트넘-번리(3대0, 토트넘 승)전을 비롯해 울버햄튼-맨시티(0대4, 맨시티 승), 마요르카-FC바르셀로나(0대3, 바르셀로나 승), 빌바오-세비야(3대2, 빌바오 승)전에서는 시즌 첫 경기부터 강팀들의 승전보가 이어졌다. 다만, EPL에서 첼시-크리스털 팰리스(0대0 무)전과 에스파뇰-아틀레티코 마드리드(2대1 에스파뇰 승)전에서는 강호가 비기거나 패하는 등 다소 의외의 결과가 펼쳐져 승부 예측 난이도를 크게 높였다.
축구토토 승무패 52회차는 유럽챔피언스리그(UCL) 및 유로파리그(UEL) 플레이오프 경기가 선정됐다. 보드글림트-그라츠(1경기), 바젤-코펜하겐(3경기), 페네르바체-SL벤피카(4경기), 파나티나이코스-삼순스포르(9경기), 리예카-PAOK(14경기) 등 팬들의 관심을 모을 유럽 축구 경기들이 포함됐다.
한국스포츠레저 관계자는 "지난 회차에서 약 22억의 적중금이 이월되며 큰 관심을 모았던 축구토토 승무패 51회차 게임에서 4건의 1등 적중이 나왔다. 새롭게 시작하는 52회차는 흥미로운 유럽 축구 경기들이 대상경기로 선정된 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.
축구토토 승무패 51회차 적중결과와 52회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다. 구매자는 투표권 우측 상단 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.
