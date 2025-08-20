스포츠조선

'욕먹으면서 데려왔는데…' 레알 마드리드 미치겠네, '리버풀 배신자 낙인' 알렉산더-아놀드 데뷔 '최하 평점' 어쩌나

사진=AFP 연합뉴스

사진=EPA-EFE 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]레알 마드리드(스페인)의 머리가 복잡하다. 트렌트 알렉산더-아놀드 '딜레마' 때문이다.

레알 마드리드는 20일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 치른 오사수나와의 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 1대0으로 이겼다. 후반 6분 킬리안 음바페의 페널티킥 득점으로 승리를 챙겼다.

변화의 시즌이다. 레알 마드리드는 2024~2025시즌 자존심을 구겼다. 2020~2021시즌 이후 4년만에 처음으로 메이저 대회 우승컵을 들지 못했다. 리그, 유럽챔피언스리그(UCL), 코파 델 레이(국왕컵) 등에서 고개를 숙였다. 시즌 초 유럽슈퍼컵과 인터컨티넨털컵에서 우승한 게 전부다. 결국 카를로 안첼로티 감독과 결별하고 사비 알론소 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 알론소 감독은 2018년 레알 마드리드 14세 이하(U-14) 팀을 시작으로 지도자의 길을 밟았다. 2023~2024시즌엔 '만년 2위' 레버쿠젠을 독일 분데스리가 정상으로 이끌었다. 알론소 감독은 2028년 6월30일까지 레알 마드리드를 이끈다. 그는 미국에서 개막한 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵에서 레알 마드리드 사령탑 데뷔전을 치렀다.


사진=AP 연합뉴스

사진=AP 연합뉴스
알론소 감독은 이날 음바페, 비니시우스 주니오르, 알렉산더-아놀드 등 핵심 선수를 대거 선발로 내세웠다. 승리는 했지만 아쉬움을 남겼다.

영국 언론 스포츠바이블은 '알렉산더-아놀드가 스페인 무대 데뷔전을 치렀다. 레알 마드리드 팬들은 알렉산더-아놀드와 음바페 사이에 큰 문제가 있다는 것을 발견했다. 알렉산더-아놀드와 알바로 카레라스의 합류로 올 시즌 측면에서 많은 기회를 제공할 것으로 봤다. 하지만 레알 마드리드 팬들은 알렉산더-아놀드가 음바페를 향해 올린 크로스를 우려하고 있다. 음바페가 헤더 좋지 않은 상황에서 공을 박스 안으로 크로스했다. 알론소 감독은 경기 중 문제를 감지한 듯 경기 중 전술 전환을 시도했다. 음바페를 오른쪽 측면으로 옮겨 위협적인 모습을 보였다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 '알렉산더-아놀드가 누구에게 공을 넘기는 것인가', '알렉산더-아놀드가 음바페에게 공을 넘겨 헤더슛을 한다', '알렉산더-아놀드는 이러한 크로스가 무의미하다는 것을 깨달아야 한다' 등의 반응을 보였다.

경기 뒤 스포츠일러스트레이티드는 알렉산더-아놀드에게 평점 6.9점을 줬다. 선발로 나선 선수 중 최저점인 브라힘 디아즈(6.8)와 단 0.1점 차이다.

한편, 알렉산더-아놀드는 여름 이적 시장을 통해 리버풀을 떠나 레알 마드리드에 합류했다. 레알 마드리드는 알렉산더-아놀드 영입을 위해 1000만 유로를 지불했다. 그는 2025년 6월 리버풀과 계약이 만료됐다. 자유계약(FA)으로 리버풀을 떠날 수 있었다. 하지만 레알 마드리드는 클럽 월드컵에서 알렉산더-아놀드를 활용하기 위해 비용을 지불한 것으로 알려진다. 알렉산더-아놀드는 유소년 시절부터 20년 가까이 리버풀에서 뛰었다. 리버풀에서 354경기에 출전해 23골을 넣었다. 그는 리버풀 소속으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2회, 리그컵 2회, 유럽챔피언스리그(UCL), 클럽 월드컵, 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 잉글랜드축구협회(FA)컵, FA 커뮤니티 실드 각 1회 등 총 9개의 트로피를 거머쥐었다. 그의 이적에 리버풀 팬들이 '배신자'라고 분노한 이유다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

