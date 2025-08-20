'대반전' 한 경기 만에 '손흥민 공백' 지웠다! '미친 활약 비둘기맨'…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 빈자리를 지웠다. 곧바로 수상 후보에도 오른 '토트넘의 새 에이스' 히샬리송이다.
위고 에키티케, 엘링 홀란, 티자니 라인더르스, 다비드 라야 등 쟁쟁한 후보들이 이름을 올린 가운데, 히샬리송도 이번 투표 후보로 포함됐다. EPL 사무국은 '히샬리송은 토마스 프랭크 감독 부임 후 첫 EPL 경기에서 두 골을 넣으며 번리전 승리를 이끌었다. 모하메드 쿠두스의 크로스를 받아 선제골을 기록했고, 헤드라인을 장식한 것은 그의 두 번째 골인 놀라운 오버헤드킥이었다'라며 히샬리송의 활약을 조명했다. 히샬리송은 해당 후보가 발표되자, 팬들에게 투표를 독려하듯 자신의 개인 SNS를 통해 후보 포함 소식을 전했다.
자신에 대한 기대를 리그 개막전부터 증명했다. 히샬리송은 16일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 번리와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 1라운드 경기에서 전반 10분 감각적인 오른발 발리 슛으로 번리 골망을 흔든 것에 이어, 후반 15분 화려한 바이시클 킥으로 다시 한번 번리 골문을 가르며 멀티골 활약으로 팀 승리를 견인했다.
비둘기춤 세리머니로 팬들을 답답하게 했던 공격수가 완벽한 반전의 신호탄을 쏘아올렸다. 개막 첫 주 수상까지 성공하며 히샬리송이 달라진 토트넘에서의 경력을 시작할 수 있을지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com