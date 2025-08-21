스포츠조선

[공식발표]"김태원 신민하 홍성민 재발탁" 이창원호, 26명 소집→최후의 옥석가리기…9월 칠레 FIFA U-20 월드컵 출격

기사입력 2025-08-21 13:56


[스포츠조선 김성원 기자]국제축구연맹(FIFA) U-20(20세 이하) 월드컵에 대비한 국내 최종 훈련 소집명단이 공개됐다.

이창원 감독은 26명의 소집명단을 21일 발표했다. 김태원(포르티모넨세) 신민하(강원) 홍성민(포항) 등 지난 2월 중국에서 개최된 아시아축구연맹(AFC) U-20 아시안컵에서부터 활약했던 주축 선수들이 대부분 명단에 이름을 올렸다. 김준하(제주) 정마호(충남아산) 등 최근 K리그에서 좋은 활약을 보인 선수들도 이 감독의 부름을 받았다.

23명의 선수가 K리그 소속이며, 김호진(용인대)이 유일한 대학 선수다. 해외파는 포르투갈에서 활약중인 김태원과 일본 마치다 젤비아에서 뛰는 차제훈 등 2명이다. 이번 소집 명단에 포함되어 있지 않은 해외리그 소속 선수들은 월드컵 차출에 대한 세부내용을 조율 중이다.

이창원호는 28일 경남 김해에 소집, 9월 5일까지 국내 훈련을 실시한다. 국내 훈련 기간 동안에는 부산교통공사(1일), 김해FC(3일)와의 연습경기도 예정되어 있다.

U-20 월드컵은 9월 칠레에서 개최된다. 대표팀은 9월 5일 소집해제 후 8일 최종 명단 21명에 포함된 선수들을 인천공항에 재소집해 칠레로 출국한다. 칠레에서는 칠레, 뉴질랜드 U-20 대표팀과 친선경기를 통해 현지적응에 나설 계획이다.

대표팀은 U-20 월드컵에서 B조에 포진했다. 조별리그에서 9월 28일 우크라이나, 10월 1일 파라과이, 10월 4일 파나마를 차례로 상대한다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

◇U-20 대표팀 국내 최종훈련 소집 명단(26명)

GK=공시현(전북 현대), 박상영(대구FC), 홍성민(포항 스틸러스)


DF=고종현, 이건희(이상 수원 삼성), 김서진(천안시티FC), 김호진(용인대), 신민하(강원FC), 배현서(FC서울), 임준영(충북청주FC), 함선우(화성FC)

MF=김준하, 최병욱(이상 제주 SK), 김현민, 백가온, 이수아(이상 부산 아이파크), 백민규, 최승구(이상 인천 유나이티드), 성신(부천FC1995), 손승민(대구FC), 이창우(포항 스틸러스), 정마호(충남아산FC), 진태호(전북현대), 차제훈(마치다 젤비아·일본)

FW: 김결(김포FC), 김태원(포르티모넨세·포르투갈)

