K리그, HD현대일렉트릭과 ‘에너지의 날’ 맞아 공식 에너지 파트너십 체…

[스포츠조선 이현석 기자]한국프로축구연맹과 HD현대일렉트릭이 22일 '에너지의 날'을 기념해 K리그 공식 에너지 파트너십을 체결했다.
구체적으로 양 사는 이번 파트너십을 통해 '그린킥오프' 캠페인 운영, 구단별 온실가스 배출량 측정 및 관리, '그린위너스'상 수여 등 다양한 친환경 활동을 함께 진행한다.
그린킥오프는 2021년 K리그가 친환경 탄소중립 비전을 선포한 이후 출범한 공식 캠페인으로, 그동안 팬 참여형 환경 콘텐츠 제작과 교육 등 다양한 활동을 실천해왔다.
해당 측정 결과를 바탕으로 올해 9월에는 구단 ESG 담당자를 대상으로 환경 데이터 관리 교육을 실시하고, 내년에는 K리그 전체 온실가스 보고서를 발간할 예정이다.
이 밖에도 경기장 건물과 주차장 부지를 활용한 재생에너지 잠재발전량 분석을 통해 구단별 맞춤형 친환경 전략도 제공된다.
아울러 매년 친환경 실천에 앞장 선 구단에 수여하는 '그린위너스'상을 양 사가 공동으로 선정하며, 팬 참여형 친환경 캠페인을 확대하고자 한다. 이를 통해 구단, 팬, 기업 등 K리그의 모든 구성원이 환경 가치 실현에 동참할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.
HD현대일렉트릭 김주윤 상무는 "K리그와 파트너십은 에너지 대전환을 스포츠 현장에 실현하는 의미 있는 첫걸음이다. 지속가능한 스포츠 생태계를 만들고 축구를 통해 더 깨끗하고 건강한 미래를 만들어가겠다"고 밝혔다. HD현대의 전력기기 및 에너지 솔루션 계열사인 HD현대일렉트릭은 친환경 전력 인프라와 에너지 관리 솔루션, 배터리 에너지저장시스템(BESS) 등 차세대 전력 기술을 제공하며 지속가능한 에너지 생태계 조성에 앞장서고 있다.
한편 이번 파트너십을 계기로 한국프로축구연맹과 HD현대일렉트릭은 축구를 매개로 한 환경 가치 실현에 앞장서며, 향후 다양한 분야에서 협력을 더욱 확대해 나갈 계획이다.
