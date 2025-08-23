'짠물수비' 더한 '4경기 무패' 서울 이랜드, '11경기 무패' 김포와…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 홈에서 김포FC를 상대로 승점 6점짜리 승부를 펼친다.
김하준, 오스마르, 곽윤호 등 백스리 라인이 중심을 잡아주고 있으며 좌우 측면에서 배서준과 김주환이 왕성한 활동량으로 힘을 보태고 있다.
곽윤호는 "수비수뿐 아니라 모든 선수들이 도와줘서 수비가 탄탄해졌다. 승리가 필요한 경기인 만큼 정말 열심히 준비하고 있다. 반드시 승점 3점을 따서 팬들과 즐겁게 마무리하겠다"고 말했다.
변경준은 "오랜만에 그라운드에 복귀해 정말 기쁘다. 몸 상태도 100%에 가깝다. 팀 공격수들이 워낙 좋은 능력을 갖춘 만큼 훈련에서의 모습을 경기에서 보여준다면 충분히 많은 득점을 올릴 수 있을 것이라 생각한다"고 말했다. 이어 "늘 승리가 목표였지만 이제부터는 더욱 절실해야 한다. 남은 경기에서 최대한 많은 승점을 얻어 더 높은 위치에서 시즌을 마무리하겠다"고 각오를 다졌다.
직전 경기에서 경고 누적으로 빠졌던 '에이스' 에울레르도 돌아온다. 에울레르는 현재 7골-9도움으로 리그 도움 1위, 공격포인트 2위를 달리며 팀 공격을 이끌고 있다. 올 시즌 충북청주 소속으로 김포전 득점을 올렸던 가브리엘도 다시 한 번 김포의 골문을 노린다.
한편, 이번 경기에서는 서울 이랜드 아카데미 여성반 회원들로 구성된 '퀸컵' 팀의 출정식이 열린다. 이랜드 그룹 직원, 구단 팬, 과거 유스 선수 가족 등으로 이뤄진 '이랜드 유니버스' 팀은 경기 전 선수가 직접 진행하는 원포인트 레슨을 받고 하프타임에는 그라운드에서 선수 소개와 주장 완장 전달식을 진행한다.
장외 행사장에서는 여름 무더위를 날려줄 다채로운 팬 참여 이벤트가 준비된다. 물총을 활용한 테이블 슈팅, 튜브 풋퍼팅, 축구공·비치볼·물풍선 등 다양한 도구로 즐기는 랜덤 트래핑 챌린지를 통해 팬들에게 즐거움을 선사할 예정이다.
서울 이랜드의 홈경기 티켓은 서울 이랜드 공식 앱 및 홈페이지를 통해 예매할 수 있다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com