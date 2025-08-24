스포츠조선

대충격! '짠돌이' 레비 토트넘 회장. SON 대신 LEE 노린다! 英 매체 "SON 공백 재정타격, LEE 영입 핵심이유. 차세대 슈퍼스타 가능"

기사입력 2025-08-24 21:38


대충격! '짠돌이' 레비 토트넘 회장. SON 대신 LEE 노린다! 英…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

대충격! '짠돌이' 레비 토트넘 회장. SON 대신 LEE 노린다! 英…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 손흥민(33·LAFC)은 떠났다. 다니엘 레비 회장은 이제 이강인(24·PSG)을 원한다.

축구 전문매체 풋볼 트랜스퍼는 24일(이하 한국시각) '토트넘 홋스퍼는 PSG 공격수 이강인 영입에 관심이 있는 것으로 알려졌다. 24세의 이강인은 PSG에서 입지가 불안하고, 이번 여름 토트넘은 이강인을 합류시키기 위해 협상을 가졌다'고 했다.

이 매체는 '토트넘 회장 다니엘 레비는 여러가지 이유로 이강인과 계약하기를 원한다. 축구 선수로 자질 외에도 상업적 매력도 있다. 그가 이상적 영입 타깃이 된 이유다. 토트넘은 이미 손흥민의 이탈을 승인했고, 이강인은 차세대 아시아 슈퍼스타가 될 수 있다'고 했다.

손흥민의 이탈로 인한 재정적 손실은 가장 현실적이면서 직관적 문제다.


대충격! '짠돌이' 레비 토트넘 회장. SON 대신 LEE 노린다! 英…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

대충격! '짠돌이' 레비 토트넘 회장. SON 대신 LEE 노린다! 英…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘과 손흥민은 '쿨한' 이별을 했다. 토트넘은 재계약 오퍼 대신 이적을 추진했고, 손흥민은 메이저리그 사커 LA FC행을 선택했다.

아시아 축구 최고 아이콘은 영국을 떠나 미국으로 떠났다. 손흥민 열풍은 입단 3일 만에 불었다. 시카고 파이어전 동점골을 유도하는 PK를 만들어냈고, 뉴잉글랜드전에서는 절묘한 어시스트로 추가골을 만들어냈고, 댈러스전에서는 미국 데뷔 첫 골을 기록했다. 경기력보다 더욱 위력적인 것은 그라운드 밖의 손흥민 효과다.

토트넘 전문매체 토트넘 뉴스는 지난 21일 '손흥민의 LAFC행은 현재 토트넘에 재정적 타격을 준다. 토트넘은 손흥민을 이적시킨 뒤 아시아 축구 시장에서 입지를 잃고 있다. 축구 금융 전문가 댄 플럼리는 토트넘은 손흥민을 브랜드 자산으로 극대화했고, 당장 재정적 타격은 당연한 현상이라고 주장했다. 또 시장에서 약간의 입지를 잃을 것이라고 주장했다'고 했다.

물론, 이 매체는 손흥민에 의한 재정적 타격은 단기적일 것이라고 예측했다. 이상적 대체자를 찾을 수 있다고 전망했다. 문제는 중동권 최고 스타인 모하메드 살라나 아시아 축구 아이콘 손흥민의 마케팅적 대체자를 쉽게 찾기는 힘들 것이라는 현실이다.


때문에 이강인에 대한 토트넘의 관심은 지극히 당연하다.

이강인은 지난 시즌 유럽 챔피언스리그를 제패한 PSG의 일원이다. 리오넬 메시, 킬리안 음바페, 네이마르 등 슈퍼스타들과 모두 이별하고 세대교체를 단행했던 PSG는 잠재력 높은 젊은 신예 선수들을 대거 영입했다.

그 중 이강인도 포함돼 있었다. '무한 경쟁' 체제를 만들었고, 이강인은 PSG 입단 초반 많은 출전시간을 확보하는 듯 했다. 하지만, 점점 입지는 좁아진 상황이고, 지난 PSG 유럽챔피언스리그 우승 과정에서는 로테이션 후보 자원으로 전락했다.

결국 이강인과 PSG의 결별 루머는 커지고 있는 상태다.

풋볼 트랜스퍼는 '토트넘이 영입에 대해 확실히 논의한 선수는 PSG의 이강인이다. 지난 시즌 벤치 선수 중 한 명이었던 PSG에서 그를 데려오는 데 드는 비용이 얼마인지에 대해 협상까지 했다'며 '이강인은 PSG 스쿼드의 일원 중 한 명이지만, 매력적 연봉과 이적료를 제안한다면 PSG에서 영입할 수도 있다. 다니엘 레비 회장이 손흥민의 LAFC 이적을 허용한 후 이강인 영입에 관심이 있는 이유를 이해할 수 있다. (손흥민의 이탈은) 한국인들 사이에서 구축된 (토트넘에 대한) 관심 측면에서 상당한 상업적 손실이었다'고 했다.


대충격! '짠돌이' 레비 토트넘 회장. SON 대신 LEE 노린다! 英…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

대충격! '짠돌이' 레비 토트넘 회장. SON 대신 LEE 노린다! 英…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
현실적으로 토트넘이 이강인을 영입할 수 있지만, 장애물은 당연히 있다.

이강인은 여전히 PSG의 로테이션 자원 중 한 명이다. 올 시즌 3경기 연속 교체로 출전하면서 좋은 경기력을 보여줬다. 루이스 엔리케 감독은 멀티 포지션이 가능한 이강인을 '만능키'로 활용하고 있다. 팀내 주저 ㄴ경쟁이 치열한 상황에서 주전급으로 기용되진 않지만, 여전히 PSG 벤치의 핵심 중 한 명이다.

PSG는 약 4500만 유로(약 730억원)의 높은 이적료를 책정했다. 웬만한 조건이 아니면 PSG가 이강인을 이적시키지 않는다는 내부 방침을 세웠다는 것은 의미한다. 때문에 토트넘 뿐만 아니라 아스널도 이 금액에 부담을 느끼고 있는 상태다. 짠돌이 거래로 유명한 다니엘 레비 회장도 당연히 마찬가지다. 이강인의 경우 양면성이 있다. 많은 출전시간을 보장하지 않는 PSG를 떠나 주전급이 보장된 팀으로 갈 수 있다면 이강인 측은 매력을 느낄 수 있다. 게다가 PSG도 엄청난 제안이 온다면 이강인을 이적시킬 가능성도 존재한다. 결국 토트넘 레비 회장의 조건이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

도경완, KBS 후배에 저격 당했다 "장윤정 서브, 난 그렇게 못 살아" ('사당귀')

2.

권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시)

3.

기안84, 이세희 '거지같은 지갑'에 경악 "곰팡이 핀 쿠폰까지..3년 안 빤 듯"

4.

장윤정, ♥도경완 저격한 아나에 분노 "서브? 친분도 없는데"

5.

서울대 출신 KBS 김진웅 아나 "연봉 7천에 플러스 알파..이상형 김고은"

스포츠 많이본뉴스
1.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

2.

KIA 5년 만에 30홈런 외국인 타자 배출…LG 톨허스트 15이닝 무실점 끝[광주 레코드]

3.

중앙에 변화 준 차두리 감독 "수원 공격 막기 위해"[현장 인터뷰]

4.

[현장인터뷰]'2경기-8실점' 결단 내린 김기동 FC서울 감독 "강현무, 심리적으로 힘들어하는 모습"

5.

[현장인터뷰]'5위 목표' 신태용 울산 감독 "김기동 감독에 미안하지만 우리가 좋은 경기 할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

2.

KIA 5년 만에 30홈런 외국인 타자 배출…LG 톨허스트 15이닝 무실점 끝[광주 레코드]

3.

중앙에 변화 준 차두리 감독 "수원 공격 막기 위해"[현장 인터뷰]

4.

[현장인터뷰]'2경기-8실점' 결단 내린 김기동 FC서울 감독 "강현무, 심리적으로 힘들어하는 모습"

5.

[현장인터뷰]'5위 목표' 신태용 울산 감독 "김기동 감독에 미안하지만 우리가 좋은 경기 할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.