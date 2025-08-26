스포츠조선

전남, 전남농협과 함께 '행복 米 밥차' 아침밥 먹기 캠페인 참여…선수단에 고품질 전남 쌀 500kg 전달

기사입력 2025-08-26 16:13


전남, 전남농협과 함께 '행복 米 밥차' 아침밥 먹기 캠페인 참여…선수단…

전남, 전남농협과 함께 '행복 米 밥차' 아침밥 먹기 캠페인 참여…선수단…

전남, 전남농협과 함께 '행복 米 밥차' 아침밥 먹기 캠페인 참여…선수단…

[스포츠조선 윤진만 기자]전남 드래곤즈가 전남농협과 함께 '행복 米 밥차' 아침밥 먹기 캠페인에 참여했다.

이번 행사는 26일 광양시 금호동 전남 드래곤즈 클럽하우스 입구에서 열렸다. 스포츠의 선한 영향력을 통한 범국민 아침밥 먹기 문화 확산과 쌀 소비 촉진을 위해 마련된 자리로, 전남농협 양곡자재단이 주관하고 동광양농협이 농협과 구단의 가교 역할을 맡아 성사됐다.

이날 행사에는 전남 김규홍 대표이사, 김현석 전남 감독 및 프로선수단을 비롯해 전남농협 이광일 본부장, 동광양농협 이돈성 조합장을 비롯한 광양지역 6개 농협 조합장이 함께했다.

행사 현장에서는 영양밥샌드와 식혜 등 200인분의 아침 간편식이 준비됐다. 학교 등교를 하는 유소년 선수들을 위해 오전 7시30분부터 간편식 전달이 시작됐고, 8시 30분에는 프로 선수들이 농협 임직원의 뜨거운 격려와 응원을 받으며 간편식을 수령했다. 선수들은 간편식과 함께 식당에 준비된 샐러드·과일 등을 곁들여 건강한 아침 식사를 했다.

이어 양 기관은 광양축구전용구장으로 이동해 '필승쌀' 전달식을 진행했다. 전남농협이 준비한 필승쌀은 전남에서 재배·도정한 고품질 쌀 500kg으로, 전남의 승리를 기원하는 의미를 담았다.

김규홍 전남 대표이사는 "농협의 정성과 함께하는 건강한 아침밥이 선수들에게 큰 힘이 될 것이다. 농협에서 좋은 뜻을 담아 해주신 지원에 걸맞게, 연말에 좋은 결실을 맺을 수 있도록 노력하겠다"라며 감사 인사를 전했다.

이광일 전남농협 본부장은 "쌀은 우리 밥상의 기본이자 농업인의 땀이 담긴 소중한 자원"이라며 "이번 캠페인을 통해 쌀 소비 확대와 건강한 식습관 확산이 이어지길 기대한다"고 말했다.

이돈성 동광양농협 조합장은 "농협과 스포츠가 함께할 때 더 큰 파급력이 생긴다"며 "이번 캠페인이 쌀 소비 촉진과 농업 가치 확산의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

한편, 전남은 30일 토요일 저녁 7시 김포솔터축구장에서 열리는 하나은행 K리그2 2025 27라운드 김포FC 원정경기에서 3연승 도전과 2위 추격에 나선다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"김지민♥김준호, 초심 잃지 말길"..한윤서, 한달 만에 부케 돌려준 사연은

2.

이효리 표 티셔츠 "슥삭 한번 만들어 봤습니다"…솔드아웃 사태 또 벌어질까

3.

'61세' 백지연 "'미각도 늙는다' 실감...3개월 식단 바꾸니 몸 달라져" (지금백지연)

4.

[종합] '서브 막말 사태' 결국 도경완 직접 등판…"김진웅 사과 받았다, 또 상처받는 일 없길"

5.

'속옷 CEO' 송지효, 하루 주문 1개라더니…홍보에 '열일'

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

배우 장용원, 28일 두산 시구 → "임종성 닮은 꼴 화제"

3.

1티어 BBC피셜 떴다! 황희찬 경쟁자 뉴캐슬 936억 제안 거절…공격수 영입 난항→"중요한 선수" 울버햄튼은 '이적 불가'

4.

가장 먼저 9승했는데 아직도 혼자 9승. 왼손 에이스의 지독한 아홉수, 4번째 도전, LG 31년만에 선발 10승 4명 오늘 달성하나[SC 포커스]

5.

'한국의 트라웃'이 심상치 않다...그도 사람이었나, MVP는 커녕 신인왕도 위험해진다

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

배우 장용원, 28일 두산 시구 → "임종성 닮은 꼴 화제"

3.

1티어 BBC피셜 떴다! 황희찬 경쟁자 뉴캐슬 936억 제안 거절…공격수 영입 난항→"중요한 선수" 울버햄튼은 '이적 불가'

4.

가장 먼저 9승했는데 아직도 혼자 9승. 왼손 에이스의 지독한 아홉수, 4번째 도전, LG 31년만에 선발 10승 4명 오늘 달성하나[SC 포커스]

5.

'한국의 트라웃'이 심상치 않다...그도 사람이었나, MVP는 커녕 신인왕도 위험해진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.