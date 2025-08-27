스포츠조선

[현장인터뷰]'강릉의 기적'에 반색한 정조국 전북 코치, "이것이 포옛의 힘, 전북의 힘!"

기사입력 2025-08-27 22:21


사진(강릉)=윤진만 기자

강릉하이원아레나/ 2025 하나은행 코리아컵/ 준결승2차전/ 강원FC vs 전북현대모터스/ 골세리머니/ 역전골/ 환호/ 기쁨/ 전북 츄마시/ 사진 김정욱

[강릉=스포츠조선 윤진만 기자]강원 원정에서 '기적의 역전극'을 작성한 전북 현대의 정조국 코치가 "이것이 전북의 힘, (거스)포옛 감독의 힘"이라고 힘주어 말했다.

전북은 27일 강릉하이원아레나에서 열린 '2025년 하나은행 코리아컵' 4강 2차전에서 후반 추가시간에만 2골을 뽑는 드라마틱한 승부를 펼치며 2대1 역전승했다. 후반 8분 김대원에게 선제골을 내주며 끌려가던 전북은 후반 추가시간 4분 티아고의 동점골, 후반 추가시간 9분 츄마시의 역전골로 경기를 뒤집었다. 1차전 홈 경기에서 1대1로 비긴 전북은 1승1무, 합산 3대2로 승리했다. 이로써 전북은 2023년 이후 2년만에 결승에 올라 통산 6번째 우승컵을 두드린다.

경기 중 퇴장한 포옛 감독을 대신해 기자회견에 참석한 정 코치는 "이게 전북의 힘이 아닌가 싶다. 포옛 감독이 올해 부임하면서 팀을 잘 만든 부분이 아닐까 생각한다. 팀이 힘들 때 모든 팀원이 환상적인 퍼포먼스를 보여줬다. 포옛 감독이 전북이라는 팀을 맡아 좋은 영향력을 보여준 것 같아서 기분좋게 생각한다"라고 소감을 말했다.

후반 초반 실점으로 끌려가던 전북은 후반 중반 23분 콤파뇨, 송민규 이승우 김영빈을 빼고 티아고 전진우 츄마시, 감보아를 투입하며 대대적인 변화를 꾀했다. 정 코치는 "포옛 감독이 기본적으로 준비를 했고, 마우리시오 타리코 수석코치와 디에고 포옛 전술코치와 항상 소통을 했다. 감독이 퇴장당한 상황에서 타리코 코치가 큰 힘이 되어줬다"며 "우리 팀엔 후반에 나간 선수들 또한 재능이 많다. 그들이 언제든지 선발로 나가도 무방하다. 조화가 잘 이뤄져서 이런 경기를 하지 않았나 싶다"라고 말했다.


중계화면
전북은 전반에 상대에 주도권을 내주며 고전을 면치 못했다. 정 코치는 포옛 감독의 하프타임 토크에 관한 질문에 "포옛 감독은 전술, 전략을 명확하게 전달한다. 그걸 선수들이 잘 이행했다. 선수들이 좋은 퍼포먼스, 좋은 에너지를 보여줬다"라고 말했다.

전북은 강원전을 앞둔 24일 포항과의 K리그1 27라운드에서 1대3으로 패하며 리그 22경기 연속 무패에 종지부를 찍었다. 정 코치는 "우리 팀은 이기든 지든 운영하는 방식이 절대 바뀌지 않는다. 오늘 경기도 똑같이 준비했다. 감독과 선수들 신뢰, 믿음 관계가 좋기 때문에 앞으로도 더 좋아지지 않겠나 싶다"라고 했다.

'극장골'을 넣은 츄마시에 대해선 "밝은 선수다. 그동안 경기에 많이 못 나섰지만, 올바른 자세로 경기를 준비했다. 그런 좋은 태도가 있기에 좋은 결과가 있는 거다. 츄마시뿐 아니라 모든 선수가 좋은 자세로 훈련과 경기에 임하고 있다. 그게 전북의 힘"이라고 강조했다.

한편, 포옛 감독은 선제실점 직후인 후반 10분 페널티킥 판정에 욕설을 곁들여 항의하다 퇴장을 당했다. 정 코치는 이에 대해 "다들 포옛 감독에 대해 알게 됐겠지만, 선수들에게 열정적으로 표현을 하는 분"이라며 퇴장을 당할 상황은 아니라는 의견을 피력했다. 경기 후 전북 분석관이 퇴장한 것에 대해선 "내가 할 이야기는 없다"라고 했다.
강릉=윤진만 기자

