대한축구협회, '2025 아이콘매치' 방한→'마법사' 베니테스 감독 지도…

대한축구협회, '2025 아이콘매치' 방한→'마법사' 베니테스 감독 지도자 교육 연다…넥슨, 프로그램 전액 지원

기사입력 2025-08-28 15:30


[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회가 세계적 축구 명장 라파엘 베니테스 감독을 초청, '한국 축구 지도자 보수교육'을 개최한다.

이번 행사는 넥슨이 개최하는 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작'에 참여하는 베니테스 감독의 방한 기회를 활용해 마련됐다. '2025 아이콘매치'는 전설적인 축구 선수들이 '창과 방패' 콘셉트로 대결을 펼치는 초대형 축구 이벤트다. 9월 13일과 14일 서울월드컵경기장에서 개최된다. 베니테스 감독은 '실드 유나이티드' 지휘를 맡아 아르센 벵거 감독이 이끄는 'FC 스피어'와 맞대결을 펼친다.

넥슨은 대한축구협회의 파트너사로서 단순한 일회성 이벤트를 넘어 한국 축구 발전에 실질적으로 기여하고자 이번 교육 프로그램을 기획, 제안했으며, 관련 비용을 전액 지원한다.

축구 팬들 사이에서 '마법사'로 불리는 베니테스 감독은 리버풀, 첼시, 레알 마드리드, 인터 밀란, 나폴리 등 유럽 명문 클럽을 거쳐 온 세계적 명장이다. '이스탄불의 기적'으로 알려진 2005년 리버풀의 유럽챔피언스리그 우승을 비롯, 유럽 주요 토너먼트에서 화려한 우승 경력을 자랑한다.

베니테스 감독은 대한축구협회가 요청한 '유소년 육성'과 '지도자 성장' 두 가지 핵심 주제를 중심으로 강연을 진행한다. 유소년 육성 부분에서는 경기기반훈련, 선수 개인 계발 계획 등 핵심 개념을 소개한다. 또 스페인 및 유럽의 유소년 육성 사례를 바탕으로 '선수가 직접 결정하는 훈련 문화' 등 실무진에게 도움이 될 경험을 공유할 예정이다.

지도자 육성 분야에서는 베니테스 감독만의 축구 철학과 팀 운영 노하우를 전수한다. 세계 최고 수준의 클럽들을 지휘하며 겪은 성공과 실패 경험을 통해 얻은 지도자 성장 과정과 변화 사례를 중심으로, 한국 지도자들이 현장에서 바로 적용할 수 있는 실질적 조언을 제공할 계획이다.

정몽규 대한축구협회 회장은 "베니테스 감독 같은 세계적 명장의 노하우를 직접 들을 수 있는 귀한 기회를 마련해준 넥슨에 깊이 감사드린다"며 "이번 강습회가 우리 지도자들의 역량 강화와 한국 축구 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

지도자교육은 9월 15일 오후 2시 판교 넥슨 사옥 1994홀에서 열리며, 대한축구협회에 등록된 전국의 지도자들을 대상으로 한다. 현장 특설무대에서 200명이 교육을 수강할 수 있으며, 추가로 1000명이 온라인을 통해 수강 가능하다. 지도자들은 28일부터 'KFA아카데미' 웹사이트를 통해 교육 참가를 신청할 수 있다.
