'차세대 이영표' 한국 국대 설영우, 세르비아 정복하고 英 진출 초임박? "바이아웃 지불 완료"

'차세대 이영표' 한국 국대 설영우, 세르비아 정복하고 英 진출 초임박?…
사진=즈베즈다

[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 차세대 풀백 설영우가 잉글랜드 챔피언십(2부리그)에 진출하게 될까.

영국 토크 스포츠는 26일(한국시각) '세르비아 현지 보도에 따르면 셰필드 유나이티드는 츠르베나 즈베즈다의 오른쪽 풀백 설영우의 500만유로(약 80억원)의 바이아웃 조항을 월요일 마감 시한 전에 발동할 예정이라고 전했다. 이로써 루반 셀레스 셰필드 감독은 벤 고드프리, 닐스 예터스트룀, 페미 세리키, 타일러 빈돈, 잭 로빈슨을 포함해 대거 수비 자원들을 선택할 수 있는 폭을 확보하게 될 전망이다'고 보도했다.

1998년생 설영우는 울산 HD에서 키워낸 한국 국가대표다. 2021시즌부터 울산 주전으로 도약한 설영우는 빠르게 자신의 입지를 다졌다. 홍명보 감독 밑에서 K리그 최고 풀백이 된 설영우는 2024년 여름 당시 황인범이 뛰고 있던 즈베즈다로 합류했다.
'차세대 이영표' 한국 국대 설영우, 세르비아 정복하고 英 진출 초임박?…
사진=즈베즈다
설영우는 즈베즈다로 이적한 후에 엄청난 성장세를 보여주고 있다. 공격 포인트 기록만 봐도 성장세가 느껴진다. 43경기 6골 8도움을 터트리면서 즈베즈다에서 세르비아 최고 풀백으로 인정받았다. 리그 올해의 팀에도 뽑혔다.

설영우가 유럽 무대에서도 곧바로 두각을 나타내면서 이번 여름 꾸준히 이적설이 나오고 있는 중이다. 독일 분데스리가 구단을 비롯해 여러 유럽 구단들이 설영우에게 관심을 표명한 가운데, 제일 적극적으로 나서고 있는 팀은 셰필드로 보인다.

셰필드는 프리미어리그(EPL)를 즐겨보는 팬들에게 익숙한 팀이다. 2019~2020시즌에 승격했다가 2시즌을 보낸 뒤 강등됐다. 2년 후 당시 승격했지만 곧바로 강등되고 말았다. 지난 시즌에 챔피언십 3위를 기록했지만 승격 플레이오프에서 고배를 마시면서 EPL로 올라오지 못했다.

이에 셰필드는 이번 시즌 구단 레전드 감독인 크리스 와일더를 경질하고, 셀레스 감독을 선임하면서 다시 EPL 승격 도전을 외쳤다. 리그 개막 후 2경기 연속 패배해 출발이 좋지 않지만 설영우 등 여러 선수를 영입해 변화를 꾀하려는 것으로 보인다.
'차세대 이영표' 한국 국대 설영우, 세르비아 정복하고 英 진출 초임박?…
사진=즈베즈다
세르비아 매체들은 이미 설영우의 셰필드행이 확정적인 것처럼 보도하는 중이다. 셰필드가 설영우의 바이아웃 금액을 지불했다면 즈베즈다로서는 손을 쓸 수 있는 방법이 없다. 설영우가 이적에 동의하면 즈베즈다는 보내줄 수밖에 없다.

일반적으로 즈베즈다는 핵심급 선수들을 이적시장 막판에 보내주는 편이다. 유럽챔피언스리그(UCL) 플레이오프 때문에 그렇다. 과거에 황인범은 페예노르트로 보내줬을 때도 UCL 최종예선 플레이오프까지 치른 뒤에 이적을 허락해줬다. 이번 시즌 즈베즈다가 UCL 최종예선에서 고배를 마시면서 본선행에 실패했지만 이제 설영우를 계속 붙잡을 만한 명분도 없다.

즈베즈다를 떠나서 빅리그로 직행하지 않고, 챔피언십으로 향한다는 점이 아쉬울 수 있겠으나 셰필드는 EPL 승격에 충분히 도전할 수 있는 팀이다. 또한 설영우가 셰필드에서 좋은 활약을 보여주면 EPL이나 다른 빅리그 구단의 관심을 받을 수도 있다.

