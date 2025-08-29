"속보! 손흥민 미국 대표팀 명단제외" LA 정치인의 말실수 그 후…"S…

스포츠조선

"속보! 손흥민 미국 대표팀 명단제외" LA 정치인의 말실수 그 후…"SON·메시 뽑아라" 美 팬들도 '밈' 동참

기사입력 2025-08-29 13:07


[스포츠조선 윤진만 기자]"쏘니(Sonny·손흥민 애칭), 미국의 월드컵 우승을 이끌어 주세요."

7일 헤더 헛 LA 시의원은 미국 LA의 BMO스타디움에서 열린 손흥민의 LA FC 입단식에서 황당한 말실수를 했다. 이날 입단식에 참석한 헛 의원은 단상에 올라 "부담을 주고 싶진 않다. 다만 우리 모두 (2026년 북중미)월드컵에서 미국의 우승을 기대하고 있다. 당신(손흥민)이 그 업적을 세울 수 있도록 응원하기 위해 이 곳에 왔다"라고 말했다.

'축알못' 헛 의원은 'LA 입단'이 곧 미국 대표팀 합류를 의미한다고 생각해 이같이 발언한 것으로 보인다. 손흥민은 A매치 134경기를 뛴 대한민국 축구 A대표팀 현 캡틴으로 내년 6월 미국, 캐나다, 멕시코가 공동개최하는 월드컵 본선 출전을 준비하고 있다. 영국 일간 '데일리 메일'은 '헛 의원은 월드컵이 어떤 대회인지 이해하지 못한 것 같다. 손흥민은 답변하지 않고 웃어 넘겼다'라고 보도했다. 미국 매체 필라델피아 유니온은 '헛 의원이 무례한 실수다. 본인 지역구에 코리안타운이 있음에도 그런 발언을 했다'라고 꼬집었다.

미국 축구대표팀이 9월 A매치 명단을 발표한 후 '밈'(Meme)이 된 헛 의원의 말실수가 '재소환'됐다. 현지에선 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독이 발표한 명단에 손흥민이 빠졌다라는 내용의 뉴스 형식 SNS 게시글이 속속 올라오고 있다.


이러한 게시글에 현지 축구팬은 "포체티노, 왜 손흥민을 외면했나" "손흥민을 뺀 건 너무했다" 등의 반응을 보이며 '밈'에 동참했다. "손흥민과 리오넬 메시를 뽑았어야 한다"라는 댓글도 눈에 띈다. 아르헨티나 전설 메시도 미국프로축구(MLS) 소속 인터 마이애미에서 뛰고 있다.

미국은 매튜 터너(뉴잉글랜드), 지오반니 레이나(보루시아 묀헨글라트바흐), 조니 카르도소(아틀레티코 마드리드), 웨스턴 멕케니(유벤투스), 브래든 애런슨(리즈 유나이티드), 마크 매킨지(툴루즈) 등 주전급 상당수를 이번 명단에 제외했다. 크리스티안 풀리시치(AC밀란), 티모시 웨아(마르세유), 위르겐 클린스만 전 한국 대표팀 감독의 아들 조너선 클린스만(체세나) 등은 뽑혔다. 1.5군 내지는 2군이라는 평가가 나온다.

지난해 포체티노 감독 부임 후 부진한 행보를 이어가는 상황에서 손흥민과 같은 네임밸류가 높은 선수의 합류를 바라는 미국 축구팬의 마음도 읽힌다.


홍명보호는 내달 7일 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 미국과 A매치 친선전을 펼칠 예정이다. 어김없이 9월 명단에 포함된 손흥민이 이날 경기에 출전해 맹활약을 펼친다면, 헛 의원의 발언은 또 조명을 받게 될 것으로 보인다.


손흥민은 포체티노 감독과 남다른 인연이다. 포체티노 감독이 토트넘을 이끌던 2015년 레버쿠젠에서 토트넘으로 이적해 포체티노 감독이 팀을 떠난 2019년까지 4년간 스승과 제자의 연을 맺었다. 토트넘 구단 최초 유럽챔피언스리그 결승 진출과 같은 역사를 함께 작성했다. 손흥민이 미국을 상대하는 건 이번이 처음이다. 2014년 2월 LA에서 열린 한국과 미국의 친선전엔 손흥민 등 유럽파가 결장했다.

한국은 10일 오하이오주 콜럼버스의 로우어닷컴 필드로 장소를 옮겨 멕시코와 두번째 친선전을 가질 계획이다. 대표팀은 내달 1일 오전 격전지인 미국으로 출국한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

