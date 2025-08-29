'미국과 다르다' 멕시코, 로사노·히메네스 등 최정예로 홍명보호 상대…민…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]9월 A매치 데이에 홍명보호를 상대하는 북중미 강호 멕시코 축구대표팀이 참가 명단을 발표했다.
'이강인 스승' 하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코는 29일(한국시각) 공식채널을 통해 9월 미국에서 펼쳐지는 한국과 일본전에 나설 26명의 명단을 공개했다. 멕시코는 9월7일 미국 오클랜드의 오클랜드콜리세움에서 일본을 먼저 만나고, 10일 내슈빌의 지오디스파크에서 한국과 맞대결을 펼친다. 한국과 멕시코는 2020년 11월 오스트리아에서 친선전을 펼쳐 멕시코가 3대2로 승리했다.
|
반면 A매치 151경기를 뛴 불혹의 수문장 기예르모 오초아(무적)는 제외됐다. 오초아는 현재 무적 상태로, 내년 월드컵 출전을 목표로 새로 뛸 팀을 찾고 있다. 루이스 말라곤(아메리카), 라울 랑헬(과달라하라)가 골문을 맡을 전망이다.
아기레 감독은 25일부터 27일까지 사흘간 국내파 24명으로 소집 훈련을 진행했다. 여러모로 멕시코는 상대적으로 한국이 상대하기 더 까다로운 팀이다. 홍명보호는 내달 1일 오전 미국으로 출국한다. 29일 핵심 미드필더 황인범(페예노르트)이 종아리 근육 부상으로 서민우(강원)와 교체되는 악재를 겪었다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
◇멕시코 축구대표팀 9월 A매치 참가명단 (26명)
GK=루이스 말라곤(아메리카), 라울 랑헬(과달라하라), 카를로스 모레노(파추카)
DF=호드리고 후에스카스(코펜하겐), 호르헤 산체스(크루즈 아즐), 세사르 몬테스(로코모티브 모스크바), 요한 바스케스(제노아), 후안 푸라타(UANL), 헤수스 오로즈코(크루즈 아즐), 헤수스 가야르도(톨루카), 마테오 차베스(AZ알크마르)
MF=에드손 알바레스(페네르바체), 에릭 리라(크루스 아즐), 마르셀 루이스(톨루카), 카를로스 로드리게스(크루즈 아즐), 오르벨린 피네다(AEK아테네), 에릭 산체스(아메리카)
FW=호베르투 알바라도(과달라하라), 디에고 라이녜즈(UANL), 세사르 후에르타(안더레흐트), 라울 히메네스(풀럼), 이르빙 로사노(샌디에이고), 알렉시스 베가(톨루카), 헤르만 베르테라메(몬테레이)