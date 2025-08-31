상암에서 '승리의 가부좌' 튼 모따, "아들이 홀란을 좋아해…더 위로 올…

스포츠조선

기사입력 2025-09-01 00:07


사진제공=한국프로축구연맹

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]서울전에서 결승골을 넣은 승리 영웅 모따(안양)가 미소를 숨기지 못했다.

모따는 31일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과의 '하나은행 K리그1 2025' 28라운드에서 1-1 팽팽하던 후반 33분 결승골을 뽑으며 안양의 2대1 승리를 이끌었다. 올해 승격 후 연고지 이슈로 얽힌 서울과의 맞대결에서 1무1패에 그친 안양은 모따의 골로 2전 3기 끝에 서울전 첫 승을 거뒀다.

모따는 "이 경기의 중요성과 역사에 대해 알고 있었다. 우리 팀이 모두 열심히 뛰고, 하나된 모습을 보인 덕에 좋은 결과가 나왔다. 오늘 승리는 자신감을 얻고 더 위로 올라갈 수 있는 기폭제가 되었다"라고 승리 소감을 말했다.

전반 3분 토마스의 선제골로 앞서간 안양은 후반 2분 권경원의 자책골로 추격을 허용했다. 모따는 1-1 동점 상황이던 후반 21분 김운과 교체돼 그라운드에 투입되어 단 12분만에 승부를 가르는 결정적인 골을 넣었다. 하프라인에서 서울 미드필더 류재문의 패스를 가로챈 안양이 빠르게 역습에 나섰다. 공을 잡은 마테우스가 오프사이드 트랩을 뚫고 절묘하게 우측에 있는 야고에게 공을 전달했고, 야고가 박스 안까지 침투한 후 왼발 슛을 시도했다. 최철원이 몸을 날려 막은 공을 모따가 침착하게 밀어넣었다.

모따는 "이기기 위해 집중했다. 좋은 경기를 하고 골도 넣어 기쁘다. 힘든 상황에서 투입이 되었을 땐 골을 넣어 팀에 도움이 되어야 한다"라고 말했다.

득점 후 잔디 위에 주저앉아 가부좌 세리머니를 펼친 것에 대해선 "빅토르 요케레스, 크리스티아누 호날두의 세리머니도 따라하지만, 아들이 엘링 홀란의 세리머니를 좋아해 그런 세리머니를 했다"라며 웃었다.

올해 안양에 입단한 모따는 데뷔전인 울산전에서 후반 추가시간 결승골로 데뷔골을 쐈다. 울산전 득점과 이날 득점 중 어느 득점이 더 기쁘냐는 질문에 "고르기가 상당히 어렵다. 울산전 골은 1부 승격 후 첫 승리를 이끈 골이어서 다른 감정이었다. 오늘 역시 중요한 경기였고, 저희가 올라가는 경기였다"라고 답을 내지 못했다.

하지만 득점 이후 문전 돌파 과정에서 상대 수비수를 향한 파울로 경고를 받아 누적경고로 다음 제주전에 나설 수 없게 된 점은 아쉬울 법했다. 모따는 "골을 넣기 위해 적극적인 움직임을 하는 과정이었다. 옐로카드를 받은 건 아쉽다"며 "하지만 난 팀이 다음 경기에 더 좋은 모습을 보일 수 있도록 준비할 것이고, 선수들을 응원하면서 다음 경기를 준비할 것"이라고 했다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

