EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달…

[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 사상 최고 이적료가 경신됐다.
500만파운드 차이지만 최고액이다. 리버풀은 지난 6월 플로리안 비르츠를 1억1600만파운드(약 2188억원)에 영입하며 EPL 최고 몸값을 경신했다. 이삭을 품에 안으며 최고 이적료를 또 갈아치웠다.
먼 길을 돌아왔다. 리버풀은 지난달 초 뉴캐슬에 1억1000만파운드(약 2075억원)의 이적료를 제시했다. 하지만 뉴캐슬이 거부했다. 계약기간이 3년 남은 이삭에 대해 1억5000만파운드(약 2830억원)의 이적료가 충족되지 않는다면 이적을 불허한다는 입장이었다.
그는 잉글랜드 프로축구선수협회(PFA)가 선정한 '올해의 팀'에 뽑혔지만 지난달 20일 열린 시상식에 불참했다. 그는 이날 자신의 SNS를 통해 처음으로 입장을 밝혔다.
이삭은 '다른 사람들이 말하는 동안 나는 오랫동안 침묵을 지켰다. 그 침묵은 사람들이 비공개 회의에서에서 실제로 오간 이야기들과 합의된 내용들을 반영하지 않는다는 것을 알면서도 각자의 버전으로 주장을 내세울 수 있게 됐다'고 포문을 열었다.
그리고 '사실 약속은 이미 이뤄졌고 구단은 오랫동안 내 입장을 알고 있었다. 지금 와서 이런 문제들이 이제 막 드러나는 것처럼 행동하는 것은 오해의 소지가 있다'며 '약속이 깨지고 신뢰가 사라지면 관계는 지속될 수 없다. 지금 내가 그런 상황이다. 변화가 나뿐만 아니라 모두에게 최선의 이익이 되는 이유'라고 강조했다.
뉴캐슬은 또 '우리는 최고의 선수들을 유지하고 싶지만, 각자의 바람도 이해하고 그들의 의견에 귀 기울인다. 이삭과 그의 대리인에게 설명했듯이, 우리는 모든 결정에서 항상 구단, 선수단, 서포터스의 최선의 이익을 고려해야 한다'며 '우리는 이번 여름 이적 조건이 아직 충족되지 않았다는 점을 분명히 했다. 그러한 조건이 충족될 것으로 예견하지 않는다'고 했다.
스웨덴 국가대표인 이삭은 2022년 8월 스페인 레알 소시에다드에서 뉴캐슬로 이적했다. 매 시즌 성장했다. 그는 EPL에서 첫 시즌 22경기에서 10골을 터트렸다.
두 번째 시즌에는 30경기에서 21골, 지난 시즌에는 34경기에서 23골을 기록한다. PFA '올해의 팀'에 선정된 데는 이유가 있다.
이삭은 이번 시즌 EPL이 개막됐지만 별도로 훈련을 실시해왔다. 뉴캐슬 팬들은 물론 동료들도 등을 돌렸다.
이삭은 곧 메디컬테스트를 받을 예정이다. 리버풀과의 계약기간은 6년으로 알려졌다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com