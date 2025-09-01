스포츠조선

EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달라…리버풀行 이삭, 곧 메디컬→6년 계약 사인

기사입력 2025-09-01 16:27


EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달…
사진캡처=더선

EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달…
로이터 연합뉴스

EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달…
로마노 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 사상 최고 이적료가 경신됐다.

거취를 놓고 뉴캐슬 유나이티드와 첨예한 갈등을 빚은 알렉산더 이삭(26)이 24시간도 채 남지 않은 여름이적시장 마감을 앞둔 1일(이하 한국시각) 리버풀 이적을 확정했다.

EPL 최고 몸값에는 이견이 없었다. 다만 금액에선 온도 차가 있었다. 영국의 'BBC'는 뉴캐슬과 리버풀이 1억2500만파운드(약 2357억원)에 합의했다고 전했다. 반면 "HERE WE GO(히어 위 고)"를 외친 유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노는 이적료가 1억3000만파운드(약 2452억원)라고 했다. 영국의 '텔레그라프'는 앞서 '뉴캐슬은 이삭의 리버풀 합류를 허용할 예정이다. 다만 리버풀은 영국 축구 사상 최고 이적료인 1억3000만 파운드를 제출해야 한다'고 보도한 바 있다.

500만파운드 차이지만 최고액이다. 리버풀은 지난 6월 플로리안 비르츠를 1억1600만파운드(약 2188억원)에 영입하며 EPL 최고 몸값을 경신했다. 이삭을 품에 안으며 최고 이적료를 또 갈아치웠다.

먼 길을 돌아왔다. 리버풀은 지난달 초 뉴캐슬에 1억1000만파운드(약 2075억원)의 이적료를 제시했다. 하지만 뉴캐슬이 거부했다. 계약기간이 3년 남은 이삭에 대해 1억5000만파운드(약 2830억원)의 이적료가 충족되지 않는다면 이적을 불허한다는 입장이었다.


EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달…
로이터 연합뉴스

EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달…
이삭 SNS
뉴캐슬이 한 발 양보했다. 리버풀도 동의했다. 이삭은 리버풀 이적을 희망하며 뉴캐슬과 첨예하게 대립했다. 프리시즌 대한민국을 찾은 뉴캐슬의 아시아 투어에도 동행햐지 않았다.

그는 잉글랜드 프로축구선수협회(PFA)가 선정한 '올해의 팀'에 뽑혔지만 지난달 20일 열린 시상식에 불참했다. 그는 이날 자신의 SNS를 통해 처음으로 입장을 밝혔다.

이삭은 '다른 사람들이 말하는 동안 나는 오랫동안 침묵을 지켰다. 그 침묵은 사람들이 비공개 회의에서에서 실제로 오간 이야기들과 합의된 내용들을 반영하지 않는다는 것을 알면서도 각자의 버전으로 주장을 내세울 수 있게 됐다'고 포문을 열었다.


그리고 '사실 약속은 이미 이뤄졌고 구단은 오랫동안 내 입장을 알고 있었다. 지금 와서 이런 문제들이 이제 막 드러나는 것처럼 행동하는 것은 오해의 소지가 있다'며 '약속이 깨지고 신뢰가 사라지면 관계는 지속될 수 없다. 지금 내가 그런 상황이다. 변화가 나뿐만 아니라 모두에게 최선의 이익이 되는 이유'라고 강조했다.


EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달…
이삭 SNS

EPL 최고 몸값이지만 'BBC'와 'HERE WE GO'의 이적료가 달…
뉴캐슬 SNS
뉴캐슬도 곧바로 반박 자료를 냈다. 이삭의 성명에 '실망스럽다'고 했다. 이어 '이삭은 계약 상태에 있으며 클럽 관계자가 이번 여름 뉴캐슬을 떠날 수 있다는 어떠한 약속도 한 적이 없다'고 밝혔다.

뉴캐슬은 또 '우리는 최고의 선수들을 유지하고 싶지만, 각자의 바람도 이해하고 그들의 의견에 귀 기울인다. 이삭과 그의 대리인에게 설명했듯이, 우리는 모든 결정에서 항상 구단, 선수단, 서포터스의 최선의 이익을 고려해야 한다'며 '우리는 이번 여름 이적 조건이 아직 충족되지 않았다는 점을 분명히 했다. 그러한 조건이 충족될 것으로 예견하지 않는다'고 했다.

스웨덴 국가대표인 이삭은 2022년 8월 스페인 레알 소시에다드에서 뉴캐슬로 이적했다. 매 시즌 성장했다. 그는 EPL에서 첫 시즌 22경기에서 10골을 터트렸다.

두 번째 시즌에는 30경기에서 21골, 지난 시즌에는 34경기에서 23골을 기록한다. PFA '올해의 팀'에 선정된 데는 이유가 있다.

이삭은 이번 시즌 EPL이 개막됐지만 별도로 훈련을 실시해왔다. 뉴캐슬 팬들은 물론 동료들도 등을 돌렸다.

이삭은 곧 메디컬테스트를 받을 예정이다. 리버풀과의 계약기간은 6년으로 알려졌다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

2.

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고백

3.

이선희, '배임 혐의' 벌금형 후 첫 근황…더 어려진 동안 외모

4.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

5.

팽현숙♥최양락, 석탑 때문에 땅 샀는데..“그냥 땅만 산 사람 됐다”

스포츠 많이본뉴스
1.

"교통사고 나서 죽어라" 14승 투수 향한 선넘는 폭언과 욕설…선수·가족은 감정 쓰레기통이 아니다 [SC시선]

2.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

3.

韓 축구 '최고의 골잡이' 독일 분데스리거로 재탄생!…이적료 326억→오는 2030년까지 계약

4.

'SON 콘서트' 같았던 손흥민의 LA 홈 데뷔전...'골대 강타' 불운 속 아쉬운 '침묵'

5.

"한국 마무리 투수의 전설이자, 국제 위상 상징적 인물" 은퇴 앞둔 레전드, 일구대상 영예까지

스포츠 많이본뉴스
1.

"교통사고 나서 죽어라" 14승 투수 향한 선넘는 폭언과 욕설…선수·가족은 감정 쓰레기통이 아니다 [SC시선]

2.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

3.

韓 축구 '최고의 골잡이' 독일 분데스리거로 재탄생!…이적료 326억→오는 2030년까지 계약

4.

'SON 콘서트' 같았던 손흥민의 LA 홈 데뷔전...'골대 강타' 불운 속 아쉬운 '침묵'

5.

"한국 마무리 투수의 전설이자, 국제 위상 상징적 인물" 은퇴 앞둔 레전드, 일구대상 영예까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.