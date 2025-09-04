스포츠조선

'한국 월드컵 16강이 고점?' UAE→중국→우즈벡→이집트 우하향 중인 '벤버지' 벤투…"알 아흘리행 유력시"

기사입력 2025-09-05 01:25


'이렇게 가까이에서 대화를 나눈 적이 있었나?' 17일 축구국가대표팀 선수들이 카타르 도하 알 에글라 트레이닝센터에서 훈련을 했다. 이강인과 대화를 나누고 있는 벤투 감독. 도하(카타르)=송정헌 기자songs@sportschosun.com

파울루 벤투 아랍에미리트 축구대표팀 감독이 27일(현지시간) 미디어센터에서 열린 기자회견에 참석해 취재진 질문에 답하고 있다. 도하(카타르)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2024.01.27/

[스포츠조선 윤진만 기자]한국에서 '벤버지'로 불리며 주가를 드높이던 파울루 벤투 전 대한민국 축구 대표팀 감독이 이번엔 아프리카 클럽과 연결됐다.

포르투갈 일간 '오 조구'는 4일(현지시각), 현재 공석인 이집트 클럽 알 아흘리 감독 선임을 위한 협상에 돌입했다. '오 조구'는 '향후 며칠 내에 협상이 진전을 보일 것'이라며 '최근 페네르바체에서 경질된 조세 모리뉴 감독도 후보군에 있지만, '스페셜 원'은 알 아흘리의 제안을 거절했다'라고 밝혔다. 알 아흘리는 2025~2026시즌 개막 후 리그 7경기에서 단 1승에 그친 호세 리베이루 감독을 경질한 뒤 새 사령탑을 찾고 있다.

벤투 감독은 2018년 한국 대표팀 사령탑으로 부임해 2022년 카타르월드컵을 통해 한국에 12년만의 원정 16강 티켓을 선물했다. 대회 후 대한축구협회(KFA)와 재계약 협상에 실패해 한국을 떠난 벤투 감독은 2023년 7월 아랍에미리트(UAE) 대표팀을 맡았으나, 지난 3월 2026년 북중미월드컵 아시아 3차예선에서 북한에 1대2로 패한 뒤 경질 통보를 받았다. UAE는 3차예선에서 본선 직행에 실패했다.


23일(현지시간) 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움에서 열린 2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵 이란과 아랍에미리트의 경기. 아랍에미리트 벤투 감독이 한 팬과 셀카를 찍고 있다. 알라이얀(카타르)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2024.01.23/
한동안 잠잠하던 벤투 감독은 최근 공석인 중국 대표팀 감독 후보에 올랐다는 보도가 중국 내에서 나왔다. 하지만 월드컵 본선 진출국 중 하나인 우즈베키스탄 대표팀과 더 구체적인 협상을 벌인 것으로 보인다. 3년 전 월드컵 본선에서 포르투갈을 꺾는 대이변을 일으키며 16강에 오른 업적을 높이 산 것으로 보이는데, 최종 협상 과정에서 이견을 좁히지 못해 결국 결렬됐다. 우즈베키스탄 축구협회가 제안한 조건이 벤투 감독의 마음에 들지 않았다는 후문.

무적 신세가 된지 반년이 다 되어가는 벤투 감독은 급기야 북아프리카 클럽의 문을 두드리고 있다. 선수 시절 포르투갈을 대표하는 미드필더 중 한 명이었던 벤투 감독의 지도자 커리어는 끊임없는 실패의 연속이었다. 스포르팅(2005~2009년)에서 포르투갈프리메이라리가 우승을 한 적이 없고, 크리스티아누 호날두를 앞세우고도 포르투갈 대표팀(2010~2014년)에서 별다른 업적을 남기지 못했다. 브라질 크루제이루에선 1년 2개월, 그리스 올림피아코스에선 7개월, 중국 충칭 리판에선 단 8개월 버텼다. 한국에서도 월드컵 16강 진출 성과를 제외하면 안일한 경기력, 이강인 미발탁 등에 대해 꾸준히 비판을 받았다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com




한국 축구를 12년 만에 월드컵 16강으로 이끌었던 파울루 벤투 감독이 13일 인천국제공항을 통해 조국 포르투갈로 돌아갔다. 벤투 감독이 출국장으로 향하며 인사를 건네고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2022.12.13/

