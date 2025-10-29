3주 쉬고도 이럴수가... 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀다니. 1,2…

|
[스포츠조선 권인하 기자]결국 LG 트윈스가 정규리그 우승팀의 유일한 약점까지 지웠다.
정규리그 우승팀은 3주 이상의 휴식으로 타격감이 떨어져서 시리즈 초반엔 점수를 많이 뽑지 못한다는 그동안의 통계를 완전히 깨버린 것이다.
그동안 정규리그 우승팀은 휴식기 동안 떨어지는 타격감을 한국시리즈 1차전에 맞춰 끌어올리기 위한 많은 노력을 했었다. 상무 등 여러 상대팀을 구해 연습경기를 하기도 했고, 두산의 경우는 일본으로 넘어가 연습경기를 하기까지 했었다. 그러나 한국시리즈 1차전부터 잘치긴 쉽지 않았다.
아무래도 실전 경기를 치르지 않다보니 실제 투수의 빠른 공에 적응하는게 쉽지 않았다. 연습경기를 치른다고 해도 포스트시즌처럼 전력을 다하지는 않기 때문에 타자들이 타이밍을 맞추는데 시간이 필요했다.
그러나 LG는 1차전부터 문동주의 빠른 공에 타이밍을 잘 맞추기 시작하며 수월하게 경기를 풀어나갔다. 2차전에선 1회초 선발 임찬규가 홈런 2방 등 5안타를 맞고 4점을 내주며 출발했지만 2회말에 곧바로 5점을 뽑으며 역전을 하더니 계속 점수를 추가하며 결국 13대5의 대승으로 경기를 끝냈다.
LG 염경엽 감독은 이번 한국시리즈를 준비하면서 중요하게 생각한 것 중 하나가 바로 타격감을 살리는 것이었다. "2년전 우리도 그랬고, 대부분 1위 팀들이 한국시리즈 1,2차전에 타격이 잘 안됐다. 이번에 1차전부터 타격을 잘하기 위해 코칭스태프와 여러 방법을 찾고 있다"라고 했었다.
LG 타자들은 모두 160㎞ 이상의 빠른 공을 뿌리는 피칭 머신의 공을 계속 본 것이 큰 도움이 됐다고 입을 모았다. 주장 박해민은 "타격코치님들이 160㎞가 나오는 기계볼을 준비해주시는 등 많은 준비를 해주셔서 이렇게 1차전부터 좋은 타격을 했다고 생각한다"라고 말하면서 "모창민 코치님은 그냥 보기만 하라고 하셨는데 우리 타자들은 보지만 않고 진짜 치기도 했다. 그런 선수들의 의욕이 문동주 선수의 공을 공략할 수 있는 계기가 된 것 같다"라며 1차전부터 좋은 타격을 하기 위한 노력이 모인 결과물임을 말했다.
3,4,5차전엔 한화의 외국인 원투펀치인 코디 폰세, 라이언 와이스에 또한번 문동주가 나선다. 모두 150㎞가 넘는 빠른 공을 뿌리는 투수들이다. 1,2차전서 21득점을 한 LG 타자들이 한화가 자랑하는 폰세-와이스마저 깨고 빠르게 우승을 향해 달려갈 것인지 궁금해진다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com