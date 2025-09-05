스포츠조선

'6경기 무패' 서울 이랜드, 전남전 핵심은 '에울레르-정재민 콤비'

기사입력 2025-09-05 17:47


[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 전남 드래곤즈 원정에서 뜨거운 골 잔치를 준비 중이다.

서울 이랜드는 6일 오후 7시 광양축구전용구장에서 전남과 '하나은행 K리그2 2025' 28라운드 원정 경기를 치른다.

서울 이랜드는 직전 라운드 천안 원정에서 5골을 몰아치며 5대2의 대승을 거뒀다. 그간의 갈증을 시원하게 씻어낸 소나기 골이었다. 득점 분포도 고르게 나타났다. 에울레르가 멀티골을 기록했고 서재민과 정재민이 나란히 1골-1도움을 올렸다. 신인 이주혁은 과감한 솔로 플레이로 프로 데뷔 두 달 만에 시즌 2호골을 기록하며 강렬한 인상을 남겼다.

폭발적인 득점력을 뽐낸 결과 서울 이랜드는 6경기 연속 무패행진을 달리며 지난 라운드 '베스트 팀'에 선정됐다. 서재민은 라운드 MVP로 뽑혔고 서재민, 에울레르, 정재민, 배서준 등 무려 4명의 선수가 베스트 일레븐에 이름을 올렸다.

올 시즌 9골-9도움을 기록 중인 '에이스' 에울레르는 "팀이 승리해서 정말 기쁘다. 승점 3점을 얻는 것이 가장 중요한 목표다. 매 경기 팀에 도움이 되기 위해 노력하고 있다. 전남이 강한 팀이지만 철저히 준비해 좋은 경기력으로 승리할 수 있도록 하겠다"고 각오를 밝혔다

정재민 역시 7골-3도움, 10개의 공격포인트를 달성하며 커리어 하이 시즌을 보내고 있다. 특히 올 시즌 기록한 7골 모두 원정에서 나온 만큼 이번 전남전에서도 '원정 해결사'로서의 활약이 기대된다.

양 팀은 올 시즌 두 차례 맞대결에서 모두 1대1로 비기며 승점을 나눠 가졌다. 2로빈 전남 원정에서는 에울레르의 감각적인 중거리슛으로 무승부를 기록한 바 있다.

3로빈에 돌입하며 더욱 치열한 승격 경쟁이 진행 중인 가운데 서울 이랜드가 전남 원정에서 2연승을 달리며 상승세를 이어갈 수 있을지 주목된다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

