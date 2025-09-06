스포츠조선

‘내 몸이 허락해야’… 메시, 2026 월드컵 출전 여부 여전히 고민

기사입력 2025-09-06 07:44


‘내 몸이 허락해야’… 메시, 2026 월드컵 출전 여부 여전히 고민
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[런던(영국)=이건 스포츠조선닷컴 기자]리오넬 메시가 아르헨티나에서 치른 월드컵 예선 마지막 홈경기 후 감격적인 고별 인사를 남겼다. 하지만 2026년 미국 월드컵 참가 여부에 대해서는 여전히 결정을 내리지 않았다.

38세 메시의 발끝은 여전히 빛났다. 그는 5일 아르헨티나 부에노스 아이레스에서 열린 베네수엘라와의 월드컵 남미 예선 홈 마지막 경기에서 두 골을 터뜨리며 아르헨티나의 3대0 완승을 이끌었다. 이미 본선 진출을 확정한 아르헨티나는 홈 팬들 앞에서 완벽한 마무리를 했다.

메시는 경기 후 아르헨티나 'TyC 스포츠'를 통해 "이렇게 끝낼 수 있다는 게 내가 늘 꿈꿔온 것이었다. 이 경기장에서 많은 일들을 겪었는데, 좋은 순간도 있었고 그렇지 않은 순간도 있었다. 그래도 아르헨티나 팬들 앞에서 뛰는 건 언제나 기쁨이었다"고 소감을 밝혔다.

월드컵 출전 여부에 대해서는 신중한 태도를 보였다. 메시는 "내 나이를 고려하면 논리적으로는 또 다른 월드컵을 뛰지 않는 게 맞을 것이다. 하지만 아직 시간이 있다. 미국에서 열리는 대회가 가까워지고 있어서 설레고 동기부여도 된다"며 "나는 언제나 스스로에게 솔직하려 한다. 몸이 괜찮으면 즐겁지만, 그렇지 않으면 힘들다. 그럴 땐 뛰지 않는 게 낫다. 아직 결정을 내리지 않았다. 이번 시즌을 마친 뒤, 프리시즌을 잘 보내고, 그다음에 판단할 것"이라고 말했다.

이날 아르헨티나는 메시의 멀티골과 라우타로 마르티네스의 헤더 골로 완승을 거뒀다. 메시의 해트트릭은 오프사이드 판정으로 아쉽게 무산됐다.


‘내 몸이 허락해야’… 메시, 2026 월드컵 출전 여부 여전히 고민
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
한편, 이날 경기 결과로 남미 지역 월드컵 본선 직행팀도 윤곽이 드러났다. 아르헨티나, 브라질, 에콰도르에 이어 우루과이, 콜롬비아, 파라과이가 본선행을 확정했다. 콜롬비아의 하메스 로드리게스는 볼리비아전에서 득점하며 월드컵 예선 통산 14골로 자국 최다 득점 기록을 세웠다. 우루과이는 페루를 3-0으로 꺾었고, 파라과이와 에콰도르는 0-0 무승부를 기록했다. 브라질은 칠레를 3-0으로 완파했다.

베네수엘라는 패배로 인해 플레이오프 진출을 놓고 볼리비아와 마지막 한 경기를 남겨두고 승점 1점 차로 앞서 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"송하윤, 90분 뺨 때리고 전치 4주 집단폭행" 학폭 피해자→목격자까지 등판 ('궁금한Y')

2.

'한채영 아역' 故이애정, 20살에 뇌종양 사망..친구 문근영·장근석 눈물 속 18주기

3.

하석진, 금수저였다…서초동 단독주택 본가 공개 "'기생충' 집 같아"

4.

5.

홍현희♥제이쓴, 子 준범이 출산 3년만에 '둘째 계획' 밝혔다.."체력이 걱정" (홍쓴tv)

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 없고, 수준 이하" 손흥민은 그런 사람 아니다..."SON은 최고의 사업" '21세기 토트넘 산증인' 레비 회장 "역대 최고 영입 5인 선정"

2.

"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장정지

3.

'조직위 사칭 피싱메일에 6000만원 피해 충격' 빙상연맹 "교묘한 사기수법...전임 집행부때 일,일부 반환 배상받아"[오피셜]

4.

'반전은 없었다' 홈런 3방+6실점 '최악투' 갱신 → ERA 8.87…5회도 못버틴 벨라스케즈. 인내심 언제까지 [인천리포트]

5.

이강인 '초대박', 겨울에는 '韓 EPL 스타 탄생' 경사 가능...PSG 1티어 기자 확인! "이미 대체자 계획 세웠었어"→"오래 머물지 않을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"기력 없고, 수준 이하" 손흥민은 그런 사람 아니다..."SON은 최고의 사업" '21세기 토트넘 산증인' 레비 회장 "역대 최고 영입 5인 선정"

2.

"제버릇 개못준 깨물기 악동,이번엔 침뱉기로..." 수아레스,6경기 출장정지

3.

'조직위 사칭 피싱메일에 6000만원 피해 충격' 빙상연맹 "교묘한 사기수법...전임 집행부때 일,일부 반환 배상받아"[오피셜]

4.

'반전은 없었다' 홈런 3방+6실점 '최악투' 갱신 → ERA 8.87…5회도 못버틴 벨라스케즈. 인내심 언제까지 [인천리포트]

5.

이강인 '초대박', 겨울에는 '韓 EPL 스타 탄생' 경사 가능...PSG 1티어 기자 확인! "이미 대체자 계획 세웠었어"→"오래 머물지 않을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.