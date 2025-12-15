"토마스 프랭크 전격 경질→클롭 감독 선임해", 토트넘 前 구단주 충격 …

[스포츠조선 이현석 기자]충격적인 주장이 나왔다. 위르겐 클롭 감독의 토트넘 부임을 촉구했다.
영국의 더선은 15일(한국시각) '토트넘의 전 구단주인 앨런 슈거경은 토트넘이 클롭 감독을 선임해야 한다고 촉구했다'라고 보도했다.
올 시즌 토트넘은 변화의 시기와 함께 어려움을 겪고 있다. 엔제 포스테코글루를 경질하고, 에이스 손흥민이 떠났다. 새롭게 부임한 토마스 프랭크 감독 체제에서 시즌에 돌입했다. 개막 직후 기대 이상의 경기력도 보여줬으나, 오래가지 못했다. 공격에서의 답답함이 컸고, 승리하지 못하니 단단했던 수비도 흔들렸다.
AFP연합뉴스
이후 토트넘은 두 경기 연속 승리를 거두며 다시 반등하는 듯 보였다. 하지만 상승세는 오래가지 못했다. 토트넘은 14일 영국 노팅엄의 더시티 그라운드에서 열린 노팅엄 포레스트와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 16라운드 원정에서 0대3으로 패배했다.
토트넘은 이날 전반 29분 칼럼 허드슨 오도이에게 실점하며 끌려갔다. 아치 그레이의 실수 이후 공을 잡은 이브라힘 상가레가 허드슨 오도이에게 공을 내줬고, 허드슨 오도이는 굴리엘모 비카리오가 비운 골문 안으로 슈팅을 성공시키며 웃었다. 허드슨 오도이는 후반 5분에도 환상적인 오른발 슈팅으로 토트넘 골문 구석을 노리며 격차를 벌렸다. 후반 34분 상가레가 박스 밖에서 시도한 슈팅이 토트넘 골문 구석으로 제대로 꽂히며 3골까지 달아났다. 토트넘은 후반 종료 휘슬이 울릴 시점까지 단 한 골도 만회하지 못했다. 경기는 노팅엄의 3대0 승리로 마무리됐다.
AFP연합뉴스
경기 후 비판과 함께 토트넘의 감독 교체를 요구하는 주장까지 나왔다. 토트넘 구단주였던 슈거경은 특정 후보를 지목하기도 했다. 더선은 '프랭크 감독은 리그 7경기에서 단 1승을 거두며 압박을 받고 있다. 슈가는 클롭을 1월에 영입한다면, 토트넘과 클롭에게 모두 이득이 될 것이다'고 전했다.
클롭은 2023~2024시즌을 끝올 리버풀 감독직에서 물러났다. 에너지가 고갈됐다는 이유를 밝히며, 3188일 만에 리버풀과의 아름다운 작별을 고했다. 클롭은 짧은 휴식 이후 축구계로 복귀했다. 감독이 아니었다. 레드불 사단의 글로벌 축구 책임자로 부임하며 다시금 축구계에서 일하기 시작했다. 다만 그의 감독 역량이 너무나 뛰어났기에 감독 교체설이 나오는 구단마다 클롭의 이름이 오르내리고 있다. 그렇지만 클롭이 감독 복귀 가능성에는 꾸준히 선을 그었기에 토트넘 부임 가능성은 크지 않을 전망이다.
AFP연합뉴스
한편 클롭은 최근 자리가 위태로워진 사비 알론소 감독의 대체자로도 거론되기도 했다. 유럽축구 이적시장 전문가 플로리안 플레텐베르크는 '클롭 또한 알론소의 대체 후보'라고 밝힌 바 있다.