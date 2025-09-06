스포츠조선

"핵이빨 클래스 영원하다!" 루이스 수아레스, 이번에는 침뱉기. 6경기 출전정지 중징계

기사입력 2025-09-06 13:43


[스포츠조선 류동혁 기자] 그 성격은 정말 어디 가지 않는다. 핵이빨로 유명한 루이스 수아레스가 침뱉기로 6경기 출전 정지 징계를 받았다.

영국 BBC는 6일(한국시각) '인터 마이애미 포워드 루이스 수아레스가 시애틀 사운더스의 리그컵 결승전에서 0대3으로 패한 후 시애틀 사운더스 스태프에게 침을 뱉은 혐의로 6경기 출전 정지 징계를 받았다'며 '지난 8월 31일 경기 풀타임 휘슬이 울린 직후 두 선수가 연루된 난투 이후 발생했으며, 수아레스가 촉발한 난투전이 벌어졌습니다. 수아레스는 시애틀 미드필더 오베드 바르가스의 목을 잡았고, 팀 동료 세르히오 부스케츠가 가담했다. 잠시 후 수아레즈는 시애틀 보안 책임자 진 라미레즈와 말다툼을 벌였고, 팀 동료 오스카 우스타리가 제지했지만, 라미레즈의 얼굴에 침을 뱉었다고 보도했다.

수아레스는 이 사건 직후 SNS에 자신의 행동에 대해 사과했다.

리그컵 징계위원회는 공식성명을 통해 '수아레스의 출전 정지는 내년 토너먼트에만 적용될 것'이라고 밝혔고, MLS(메이저리그 사커) 사무국은 사안의 중대성을 고려, 추가 처벌도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

수아레스의 인터 마이애미 팀 동료 세르히오 부스케츠와 토마스 아빌레스는 각각 2경기, 3경기 출전 정지 징계를 받았다.

수아레스는 수차례 그라운드에서 '사고'를 쳤다.

아약스와 리버풀 시절, 그리고 우루과이 대표팀에서 뛰었을 때 3차례 상대를 깨물면서 핵이빨이라는 달갑지 않은 별칭을 얻기도 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

