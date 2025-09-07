[미국전]'역시 캡틴쏜!' 손흥민, '주장 완장' 달고 미국전 선제골 '…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'캡틴쏜' 손흥민(LA FC)이 9월 A매치 미국전에서 선제골을 폭발했다.
손흥민은 이로써 2024년 11월 팔레스타인(1대1 무)전 이후 10개월만에 A매치 52호골(135경기)을 터뜨렸다. 대한민국 축구 대표팀 역대 득점 1위인 '차붐' 차범근 감독(58골)의 기록을 6골차로 추격했다.
때 아닌 주장 교체 논란으로 미국~멕시코 2연전을 앞두고 완장 반납 가능성이 제기된 손흥민은 이날 왼팔에 익숙한 주장 완장을 달고 선발 출격했다. 경기 전 토트넘 시절 은사인 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독과 밝게 웃으며 뜨거운 포옹을 나눴다.
전반 초반부터 경기 주도권을 쥐고 미국을 뒤흔들었다. 전반 9분 김민재가 잔디 위에 주저앉아 발목을 매만지며 불안한 장면을 연출했지만, 다행히 부상은 면했다.
14분 세바스티안 버홀터의 중거리 슛을 조현우가 침착하게 선방했다.
16분 이동경이 날카로운 침투 후 오른발을 휘둘러 공을 골문 우측 구석으로 날렸으나, 상대 골키퍼 매트 프리즈의 선방에 막혔다.
홍명보호는 전반 30분 현재 1-0으로 앞서있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com