스포츠조선

[미국전]"이것이 K리거의 힘" 이동경-김진규, '교체' 이강인-'결장' 황인범 완벽 대체

최종수정 2025-09-07 07:51

[미국전]"이것이 K리거의 힘" 이동경-김진규, '교체' 이강인-'결장'…
사진제공=대한축구협회

[미국전]"이것이 K리거의 힘" 이동경-김진규, '교체' 이강인-'결장'…
사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 A대표팀 핵심 듀오의 공백을 지운 건 K리거였다. 뛰는 무대는 달라도 '폼'이 좋은 선수가 대표팀에 얼마든지 기여할 수 있다는 걸 보여준다.

홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 7일 오전 6시(이하 한국시각) 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국 대표팀과의 평가전에서 캡틴 손흥민(LA FC)의 1골 1도움, 이동경(김천)의 추가골 활약을 통해 후반 38분 2-0으로 리드하고 있다.

주장 교체 가능성에 대한 대답으로 전반 18분 선제골과 43분 추가골을 도운 손흥민의 원맨쇼로 요약할 수 있는 경기지만, 핵심 선수들의 공백을 메운 K리거들의 활약도 강한 인상을 남겼다.

이동경은 '천재 미드필더' 이강인(파리생제르맹)의 대체자격으로 이날 홍명보표 3-4-2-1 포메이션의 오른쪽 공격수로 선발 출전했다. 홍 감독은 미국전 준비 과정에서 발목 통증을 호소한 이강인을 이날 벤치에 앉혀두고 이강인과 같은 왼발잡이 테크니션인 이동경에게 공격의 한 축을 맡겼다. 이강인은 후반 18분 이동경과 교체투입해 27분 남짓 뛰었다.


[미국전]"이것이 K리거의 힘" 이동경-김진규, '교체' 이강인-'결장'…
이날 A매치 13번째 경기에 나선 이동경은 135번째 경기를 뛴 손흥민, 99번째 경기에 나선 이재성 등 베테랑 '92라인'과 공격진에서 최고의 호흡을 자랑했다. 전술적인 움직임도 돋보였다.

전반 6분 상대 진영 우측 깊숙한 곳까지 압박에 나서 미국 수비수 팀 림의 패스를 차단하며 상대팀을 당황케했다.

15분엔 백승호의 예리한 침투패스를 받아 페널티 박스 안에서 주발이 아닌 오른발로 슛을 시도해 선제골을 노렸다. 이동경의 발을 떠난 공은 상대팀 골키퍼 선방에 막혔다.

이동경이 첫 슈팅을 쏘는 과정에서 백승호(버밍엄 시티)에게 패스를 연결해준 선수는 미드필더 김진규(전북)였다. 김진규는 종아리 부상으로 낙마한 황인범(페예노르트)의 대체자로 이날 기회를 잡았다. 백승호와 함께 중원을 지키면서 전방위적인 패스를 뿌려주는 '연결자' 역할을 소화했다.


[미국전]"이것이 K리거의 힘" 이동경-김진규, '교체' 이강인-'결장'…
사진제공=대한축구협회

한국은 전반 18분 이재성의 뒷공간 침투 패스를 받은 손흥민이 침착한 왼발슛으로 선제골을 가르며 앞서갔다. 그리고 전반이 끝나기 전인 43분 추가골을 갈랐다. 김진규와 이동경이 관여한 골이었다. 상대 파이널 서드 지역에서 공을 잡은 김진규는 후방으로 가는 척 하다가 상대 골문 쪽으로 방향을 틀어 순식간에 미국 선수 두 명의 마크를 따돌렸다. 그런 다음 노마크 상황에 놓인 손흥민의 위치를 확인한 뒤 전진패스를 찔렀다. 김진규의 무브먼트와 패스로 미국 수비 진영엔 갑자기 긴장감이 고조됐다. 공을 잡은 손흥민은 이재성과 이대일 패스로 수비벽을 허물었고, 달려나온 골키퍼를 피해 옆에 있는 이동경에게 패스를 연결했다. 이동경은 소위 '왼발각'이 잡히지 않는 위치에서 감각적인 왼발 뒷발 슛으로 득점했다.

'미션'을 완수한 이동경 김진규는 팀이 2-0 리드한 후반 18분 각각 이강인 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)와 교체돼 벤치로 물러났다. 7월 동아시안컵 활약을 바탕으로 9월 A매치 명단에도 승선한 1997년생 동갑내기와 중원 장악에 힘쓴 백승호 등 '97 라인'은 월드컵을 준비하는 대표팀에 새로운 가능성을 선물했다. 홍 감독은 1일 미국 출국을 앞두고 "좋은 팀들을 상대로 어떤 대안을 찾을 수 있을지 준비할 수 있는 경기가 될 것"이라고 밝힌 바 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 대도서관 사망 원인 부검으로 밝힌다.."유서無, 지병 가능성"

2.

김종국, 결혼하고 확 바뀐 성격에 놀란 동료들...송은이 "장가 앞두고 얼굴도 예뻐져" (놀뭐)

3.

아유미, 출산 1년만에 경사! "둘째 임신, 냉동난자 6개로 시험관 시술 돌입"

4.

故 권리세, 꽃다운 23살에 멈춘 시간.."마지막까지 생생해" 애도 속 11주기

5.

'공개연애' 이채민♥류다인 커플링 포착..‘폭군의 셰프’ 현실도 핑크빛

스포츠 많이본뉴스
1.

[미국전 리뷰]'1골 1도움' 손흥민 미쳤다→이동경 '골골', 홍명보호, 미국 2-0 '순삭'…'첫 역사' 카스트로프 데뷔, 포체티노의 '눈물'

2.

야구팬 약 올리냐? 야속한 잠실 하늘 → LG-두산전 취소하자 비 한 방울 안 내리네

3.

'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀승에도 피어오른 한화의 미소, 5G 차 LG 추격 시동, 포기는 이르다

4.

"병원검진 이동중" 불붙은 한화타선 잠재운 양창섭, 털썩 주저앉았다...하주석 직선타에 가슴 강타 후 교체

5.

충격비판! '도대체 왜 데려온거야' 한국축구 대들보가 흔들린다. 양민혁 부진에 뿔난 현지매체, 임대영입 근본문제 제기

스포츠 많이본뉴스
1.

[미국전 리뷰]'1골 1도움' 손흥민 미쳤다→이동경 '골골', 홍명보호, 미국 2-0 '순삭'…'첫 역사' 카스트로프 데뷔, 포체티노의 '눈물'

2.

야구팬 약 올리냐? 야속한 잠실 하늘 → LG-두산전 취소하자 비 한 방울 안 내리네

3.

'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀승에도 피어오른 한화의 미소, 5G 차 LG 추격 시동, 포기는 이르다

4.

"병원검진 이동중" 불붙은 한화타선 잠재운 양창섭, 털썩 주저앉았다...하주석 직선타에 가슴 강타 후 교체

5.

충격비판! '도대체 왜 데려온거야' 한국축구 대들보가 흔들린다. 양민혁 부진에 뿔난 현지매체, 임대영입 근본문제 제기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.