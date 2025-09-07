스포츠조선

[미국전]'스승' 포체티노에게 재앙 안긴 손흥민, 미국전 1골1도움 '원맨쇼'…동갑 이재성과 92 라인 '명불허전'

최종수정 2025-09-07 08:10

[미국전]'스승' 포체티노에게 재앙 안긴 손흥민, 미국전 1골1도움 '원…
사진제공=대한축구협회

[미국전]'스승' 포체티노에게 재앙 안긴 손흥민, 미국전 1골1도움 '원…
사진제공=대한축구협회

[미국전]'스승' 포체티노에게 재앙 안긴 손흥민, 미국전 1골1도움 '원…
사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 윤진만 기자]경기 전 제자 손흥민(LA FC)과 밝은 표정으로 뜨거운 포옹을 나눈 마우리시오 포체티노 미국 축구대표팀 감독의 표정은 시간이 지날수록 점차 굳어갔다. 손흥민이 토트넘 시절 은사인 포체티노 감독에게 재앙을 안길만한 경기력을 선보였다.

한국은 7일 오전 6시(이하 한국시각) 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국 대표팀과의 평가전에서 전반 손흥민 이동경(김천)의 연속골로 2대0 승리했다.

이날 수훈 선수는 단연 '주장' 손흥민이었다. 미국, 멕시코와의 2연전을 앞두고 때 아닌 주장 교체 가능성이 제기된 상황에서 실력으로 주장의 자격을 증명했다.

전반 18분, 오프사이드 트랩을 교묘히 뚫고 1992년생 동갑내기 이재성(마인츠)의 예리한 수비 뒷공간 침투 패스를 건네받은 손흥민은 페널티 에어리어 왼쪽 지점에서 감각적인 왼발슛으로 선제골을 갈랐다.


[미국전]'스승' 포체티노에게 재앙 안긴 손흥민, 미국전 1골1도움 '원…
사진제공=대한축구협회
이날 경기를 중계한 전 국가대표 공격수 이근호는 "찬스가 왔을 때 해결하는 것이 스타"라며 "스피드를 붙인 상황에서 반대편으로 (슛을)때리는 게 쉬운 게 아니다. 손흥민의 장점은 역시 왼발과 오른발을 가리지 않고 어느 지점에서도 슛을 쏠 수 있다는 것"이라고 극찬했다.

전반 43분, 상대 페널티 아크 부근에서 김진규의 전진패스를 받은 손흥민은 이재성과 이대일 패스로 수비벽을 허문 뒤, 달려나온 골키퍼를 피해 우측에 있는 이동경에게 패스를 내줬다. 이동경이 감각적인 왼발 뒷발 슛으로 득점하며 한국에 2-0 리드를 안겼다.

이날 원톱으로 출전한 손흥민은 후반 18분 오현규(헹크)와 교체될 때까지 63분간 '월드클래스'다운 실력을 유감없이 발휘했다. 손흥민은 2024년 11월 팔레스타인(1대1 무)전 이후 10개월만에 A매치 52호골을 터뜨렸다. 대표팀 역대 득점 1위 '차붐' 차범근(56골)의 기록을 6골차로 좁혔다.


[미국전]'스승' 포체티노에게 재앙 안긴 손흥민, 미국전 1골1도움 '원…
사진제공=대한축구협회
특히, 이날 경기에선 이재성과의 호흡이 돋보였다. 둘은 사전 교감을 한 듯이 한국 진영에서 탈압박하는 상황, 공격 상황에서 뒷공간을 파고드는 장면에서 최고의 호흡을 자랑했다.


이재성은 손흥민의 선제골을 도왔고, 이동경의 추가골 상황에서도 손흥민과 연계 플레이로 추가골에 간접 기여했다. 후반 4분 허벅지 부상으로 배준호(스토크시티)와 교체되기 전까지 공격 진영에 시종 활력을 불어넣었다.

손흥민(A매치 135경기)과 이재성(A매치 99경기)는 지금까지 A매치 도합 234경기를 뛰었다. 산전수전 공중전까지 겪은 듀오는 월드컵 본선 때 34세 베테랑이 된다. 기량이 한풀 꺾여도 이상하지 않을 나이지만, 많게는 10살 가량 어린 선수들과 비교해도 월등히 높은 수준의 '축구력'을 선보였다.

이근호 위원은 "손흥민이 이재성이 볼만 잡으면 의식처럼 (공간을)파고 든다. 타이밍이 너무나 좋다"라고 둘 간의 호흡을 높이 평가했다. 한국은 후반 배준호 오현규 카스트로프 이강인 정상빈 김태현을 줄줄이 교체투입하는 여유 속 2대0 승리했다.


[미국전]'스승' 포체티노에게 재앙 안긴 손흥민, 미국전 1골1도움 '원…
AP연합뉴스
한편, 포체티노 감독은 자국에서 열린 평가전에서 고개를 숙였다. 지난해 9월 미국 지휘봉을 잡은 포체티노 감독은 2024년 10월 멕시코(0대2 패), 3월 파나마(0대1 패), 캐나다(1대2 패), 6월 튀르키예(1대2 패), 스위스(0대4 패), 7월 멕시코(1대2 패)전 패배에 이어 또 뼈아픈 패배를 당했다.

그 패배를 안긴 선수가 토트넘 시절 스승과 제자로 연을 맺은 손흥민이어서 더 가슴이 아팠을 경기다. 이날 경기는 과거 미국과 한국 대표팀을 이끈 위르겐 클린스만 감독이 '직관'한 것으로 알려졌는데, 현지에선 포체티노 감독을 2011년부터 2016년까지 미국을 이끈 클린스만 감독보다 더 최악으로 평가하고 있다. 이날은 한국을 상대로 최악의 경기를 선보여 맹렬한 비판을 피할 수 없을 전망이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 대도서관 사망 원인 부검으로 밝힌다.."유서無, 지병 가능성"

2.

김종국, 결혼하고 확 바뀐 성격에 놀란 동료들...송은이 "장가 앞두고 얼굴도 예뻐져" (놀뭐)

3.

아유미, 출산 1년만에 경사! "둘째 임신, 냉동난자 6개로 시험관 시술 돌입"

4.

故 권리세, 꽃다운 23살에 멈춘 시간.."마지막까지 생생해" 애도 속 11주기

5.

'공개연애' 이채민♥류다인 커플링 포착..‘폭군의 셰프’ 현실도 핑크빛

스포츠 많이본뉴스
1.

[미국전 리뷰]'1골 1도움' 손흥민 미쳤다→이동경 '골골', 홍명보호, 미국 2-0 '순삭'…'첫 역사' 카스트로프 데뷔, 포체티노의 '눈물'

2.

야구팬 약 올리냐? 야속한 잠실 하늘 → LG-두산전 취소하자 비 한 방울 안 내리네

3.

'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀승에도 피어오른 한화의 미소, 5G 차 LG 추격 시동, 포기는 이르다

4.

"병원검진 이동중" 불붙은 한화타선 잠재운 양창섭, 털썩 주저앉았다...하주석 직선타에 가슴 강타 후 교체

5.

충격비판! '도대체 왜 데려온거야' 한국축구 대들보가 흔들린다. 양민혁 부진에 뿔난 현지매체, 임대영입 근본문제 제기

스포츠 많이본뉴스
1.

[미국전 리뷰]'1골 1도움' 손흥민 미쳤다→이동경 '골골', 홍명보호, 미국 2-0 '순삭'…'첫 역사' 카스트로프 데뷔, 포체티노의 '눈물'

2.

야구팬 약 올리냐? 야속한 잠실 하늘 → LG-두산전 취소하자 비 한 방울 안 내리네

3.

'용병급 문동주, 부활 김서현, 완전체 타선' 4이닝 연속 병살타, 진땀승에도 피어오른 한화의 미소, 5G 차 LG 추격 시동, 포기는 이르다

4.

"병원검진 이동중" 불붙은 한화타선 잠재운 양창섭, 털썩 주저앉았다...하주석 직선타에 가슴 강타 후 교체

5.

충격비판! '도대체 왜 데려온거야' 한국축구 대들보가 흔들린다. 양민혁 부진에 뿔난 현지매체, 임대영입 근본문제 제기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.