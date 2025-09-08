스포츠조선

"BBC→HERE WE GO 모두 떴다" 맨유 '호러쇼 대명사' 오나나, 트라브존스포르 임대…A매치 후 곧장 튀르키예行

기사입력 2025-09-08 10:27


"BBC→HERE WE GO 모두 떴다" 맨유 '호러쇼 대명사' 오나나,…
로마노 SNS

"BBC→HERE WE GO 모두 떴다" 맨유 '호러쇼 대명사' 오나나,…
로이터 연합뉴스

"BBC→HERE WE GO 모두 떴다" 맨유 '호러쇼 대명사' 오나나,…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김성원 기자]맨유에서 설 자리를 잃은 '호러쇼의 대명사' 안드레 오나나가 튀르키예 트라브존스포르로 임대된다.

맨유와 트라브존스포르가 임대에 이미 합의한 가운데 오나나도 동의했다. 영국의 'BBC'는 8일(이하 한국시각) '오나나가 트라브존스포르로 임대 이적하는 데 동의했다'며 '이적은 아직 확정되지 않았지만, 선수와 가까운 소식통은 오나나가 14일 페네르바체와의 경기에서 데뷔할 수 있을 것으로 예상하고 있다'고 밝혔다.

유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노도 "HERE WE GO"를 외쳤다. 그는 자신의 SNS를 통해 '오나나가 임대로 트라브존스포르에 합류하는 데 동의했다. 임대 기간은 2026년 6월까지다. 완전 이적 옵션은 포함되지 았았다. 임대 수수료도 없다'고 전했다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 포함해 유럽 5대리그의 이적 시장은 막을 내렸지만 튀르키예의 2025~2026시즌 여름이적시장은 13일에야 문을 닫는다.

오나나는 튀르키예의 최강 갈라타사라이와 연결됐다. 하지만 갈라타사라이가 트라브존스포르의 수문장인 튀르키예 국가대표 우구르찬 차키르를 2일 전격 영입했다.


"BBC→HERE WE GO 모두 떴다" 맨유 '호러쇼 대명사' 오나나,…
EPA 연합뉴스

"BBC→HERE WE GO 모두 떴다" 맨유 '호러쇼 대명사' 오나나,…
로이터 연합뉴스
트라브존스포르는 대체 자원이 필요했다. 오나나를 영입하기로 한 이유다. 오나나는 에릭 텐 하흐 전 감독이 무리하게 영입한 인물이다.

텐 하흐 감독은 2022~2023시즌을 끝으로 알렉스 퍼거슨 전 감독의 마지막 유산이던 다비드 데 헤아를 떠나보냈다. 네덜란드 아약스 사령탑 시절 함께했던 오나나를 2023년 7월 영입했다. 오나나는 4380만파운드(약 820억원)의 이적료에 이탈리아 세리에A 인터 밀란에서 맨유로 둥지를 옮겼다. 계약기간이 3년 더 남았다.

텐 하흐 감독은 지난해 10월 경질됐다. 기복심한 오나나의 경기력에 루벤 아모림 감독의 신뢰마저 잃었다. 그는 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 지난 여름 프리시즌 투어에 제외됐다.


새 시즌 EPL에서 자취를 감췄다. 맨유는 최근 벨기에 로열 앤트워프에서 세네 라멘스 영입하면서 오나나의 입지는 더욱 좁아졌다.

오나나는 맨유에서 첫 시즌 EPL 전 경기인 38경기를 포함해 51경기에 출전했다. 지난 시즌에는 EPL 34경기를 비롯해 50경기에 나섰다. 그러나 어이없는 실수가 속출하면서 맨유 역사상 최악의 골키퍼로 낙인찍혔다.


"BBC→HERE WE GO 모두 떴다" 맨유 '호러쇼 대명사' 오나나,…
로마노 SNS
오나나는 이번 시즌 EPL에선 튀르키예 출신의 알타이 바이은드르에게 밀렸다. 오나나는 단 1경기 리그컵에 출전했는데 '이변의 희생양'이었다.

맨유는 지난달 28일 4부팀인 그림즈비 타운에 덜미를 잡혀 리그컵 2라운드에서 충격 탈락했다. 2대2 무승부 후 승부차기에서 11-12로 패했다. 당시 오나나는 결정적인 실수로 승리를 헌납했다.

그는 현재 카메룬 국가대표에 차출됐다. 맨유와 트라브존스포르는 오나나의 동의에 앞서 임대에 합의했다. 오나나가 맨유 잔류를 고집할 경우 계약이 파기될 수 있었다.

오나나가 임대를 수락하면서 일단락됐다. 발표만 남았다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'이숭용 재계약 효과인가' 1위팀 1승9패 '천적' 이기고 5연승, 3위 굳히기. "오늘도 도장깨기 성공"[잠실 코멘트]

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'이숭용 재계약 효과인가' 1위팀 1승9패 '천적' 이기고 5연승, 3위 굳히기. "오늘도 도장깨기 성공"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.