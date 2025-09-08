"BBC→HERE WE GO 모두 떴다" 맨유 '호러쇼 대명사' 오나나,…

|
[스포츠조선 김성원 기자]맨유에서 설 자리를 잃은 '호러쇼의 대명사' 안드레 오나나가 튀르키예 트라브존스포르로 임대된다.
잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 포함해 유럽 5대리그의 이적 시장은 막을 내렸지만 튀르키예의 2025~2026시즌 여름이적시장은 13일에야 문을 닫는다.
오나나는 튀르키예의 최강 갈라타사라이와 연결됐다. 하지만 갈라타사라이가 트라브존스포르의 수문장인 튀르키예 국가대표 우구르찬 차키르를 2일 전격 영입했다.
텐 하흐 감독은 2022~2023시즌을 끝으로 알렉스 퍼거슨 전 감독의 마지막 유산이던 다비드 데 헤아를 떠나보냈다. 네덜란드 아약스 사령탑 시절 함께했던 오나나를 2023년 7월 영입했다. 오나나는 4380만파운드(약 820억원)의 이적료에 이탈리아 세리에A 인터 밀란에서 맨유로 둥지를 옮겼다. 계약기간이 3년 더 남았다.
텐 하흐 감독은 지난해 10월 경질됐다. 기복심한 오나나의 경기력에 루벤 아모림 감독의 신뢰마저 잃었다. 그는 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 지난 여름 프리시즌 투어에 제외됐다.
새 시즌 EPL에서 자취를 감췄다. 맨유는 최근 벨기에 로열 앤트워프에서 세네 라멘스 영입하면서 오나나의 입지는 더욱 좁아졌다.
오나나는 맨유에서 첫 시즌 EPL 전 경기인 38경기를 포함해 51경기에 출전했다. 지난 시즌에는 EPL 34경기를 비롯해 50경기에 나섰다. 그러나 어이없는 실수가 속출하면서 맨유 역사상 최악의 골키퍼로 낙인찍혔다.
맨유는 지난달 28일 4부팀인 그림즈비 타운에 덜미를 잡혀 리그컵 2라운드에서 충격 탈락했다. 2대2 무승부 후 승부차기에서 11-12로 패했다. 당시 오나나는 결정적인 실수로 승리를 헌납했다.
그는 현재 카메룬 국가대표에 차출됐다. 맨유와 트라브존스포르는 오나나의 동의에 앞서 임대에 합의했다. 오나나가 맨유 잔류를 고집할 경우 계약이 파기될 수 있었다.
오나나가 임대를 수락하면서 일단락됐다. 발표만 남았다.
