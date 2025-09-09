'美 공격 삭제' 김민재가 뛰면 스리백 전술이 '플랜A'가 된다…동료들도…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]홍명보 축구 A대표팀 감독은 7월 국내에서 열린 2025년 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵)에서 내년 6월에 열리는 2026년 북중미월드컵 본선에 대비해 스리백을 처음 실험했다. 국제축구연맹(FIFA) 주관대회가 아니다보니 유럽파가 참가할 수 없었던 동아시안컵과 달리, 이번 9월 미국, 멕시코와의 친선경기에선 최정예 멤버가 총출동했다. 동아시안컵 멤버와 이번 2연전 멤버의 수비진에서 가장 눈에 띄는 변화는 '괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)의 유무다. 홍 감독은 동아시안컵에서 활용한 김주성(히로시마) 변준수(광주) 김태현(가시마)과 더불어 유럽파 김민재 이한범(미트윌란)으로 센터백 진용을 꾸렸다. 몸상태 문제 및 부상 여파로 3월, 6월 A매치에 결장했던 김민재는 10개월 만에 대표팀에 합류했다. 홍 감독은 7일(이하 한국시각) 미국과의 원정 친선경기에서 김민재를 스리백 가운데에 세우고 양옆에 '오른발잡이' 이한범과 '왼발잡이' 김주성을 배치했다. 홍 감독이 1일 미국으로 출국하면서 "동아시안컵 때 사용한 스리백 전술을 유럽파들을 대상으로 테스트할 것"이라고 구상을 밝힌대로다.
김민재가 중심이 된 스리백은 10일 멕시코를 상대한다. 목표는 두 경기 연속 무실점. 김주성은 "걱정한 것과 달리 미국전에 좋은 결과가 나와서 다행이다. 무실점을 해서 두 배로 기쁘다"며 "다음 멕시코전도 잘 준비하겠다"고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com