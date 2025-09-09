손흥민 축구 인생 '평생 은인', 이런 대굴욕 당하다니! "내가 감독하고…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 스승이었던 엔제 포스테코글루가 굴욕을 당했다.
다만 토트넘에서 경력을 이어가지는 못했다. 토트넘은 리그 17위를 기록한 성적을 이유로 포스테코글루를 경질했고, 새롭게 토마스 프랭크를 데려왔다. 감독직을 잃은 포스테코글루는 새롭게 구단을 찾고 있다. 유럽 구단 부임을 원하는 것으로 알려졌다.
텐하흐의 부진과 더불어 선수들의 대거 이탈까지 발생하며 상황은 더 악화됐고, 결국 구단 수뇌부는 3경기 만에 텐하흐를 경질하기로 결정했다. 감독 자리가 공석이 된 레버쿠젠은 곧바로 새 감독을 물색했다. 포스테코글루와 더불어 라울 등 여러 감독들이 거론되고 있는 것으로 알려졌다. 하지만 포스테코글루의 역제안에도 불구하고 레버쿠젠은 관심을 보이지 않으며 포스테코글루의 구직 활동은 계속 이어지게 됐다.
한편 레버쿠젠은 새 감독으로 과거 마인츠와 덴마크 대표팀을 이끌었던 카스페르 히울만 감독을 선임하며, 다시 시즌에 몰두할 예정이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com