英 언론 충격 폭로! "손흥민이라는 장애물 있었다" 콘테가 망쳐버린 '前…

[스포츠조선 이현석 기자]안토니오 콘테 감독 체제에서 기회를 받지 못한 유망주는 망가져 버리고 말았다.
결국 다시 스페인으로 향했다. 지난해 여름 지로나로 임대를 떠난 후 32경기에서 4골 3도움을 기록하며 활약했다. 이달의 선수에 선정되는 등 완전 이적을 기대하는 모습을 제대로 선보였다. 하지만 부상이 문제였다. 시즌 막판 무릎 부상으로 인해 치료를 받게 되며 시즌 아웃이 결정됐다. 오른쪽 무릎 외측 인대에 손상과 반월판 부상이 발견됐고, 수술을 받으며 경기를 뛸 수 없었다. 결국 지로나 이적 대신 토트넘으로 복귀했다.
이어 '힐은 기록이 뛰어나지는 않지만, 재치 있는 플레이로 좌측에서 좋은 전망을 보여줬다. 손흥민이라는 장애물도 있었다. 우선순위에서 밀린 선수는 어려움을 겪을 수밖에 없음을 의미한다. 그러나 그에게 컵대회 등에서 더 많은 기회를 제공했어야 한다'고 평가했다.
손흥민을 너무도 아낌없이 기용했던 콘테 감독의 선택이 토트넘에서 성장하길 바랐던 한 선수의 미래를 바꿨다는 평가. 다소 가혹할 수는 있지만, 힐로서는 토트넘 생활이 아쉽게 마무리된 것에 콘테의 지분이 없다고 느낄 수는 없을 전망이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com