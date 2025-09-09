[공식발표]'손흥민보다 한 살 위' 전 일본 국대의 아름다운 도전, 34…

|
[공식발표]'손흥민보다 한 살 위' 전 일본 국대의 아름다운 도전, 34살에 유럽 재진출…베이르스훗 공식입단
[스포츠조선 윤진만 기자]전 일본 국가대표 미드필더 하라구치 겐키가 서른넷의 나이로 다시 유럽 무대에 진출했다.
베이르스훗은 '공격형 미드필더 하라구치는 풍부한 경험을 보유했다. 프로 경기 607경기에 출전했고, 그중 74경기는 일본 대표팀에서 뛴 A매치다. 하라구치는 독일 무대에서 잘 알려진 인물이다. 2014년부터 2023년까지 슈투트가르트, 우니온 베를린, 하노버96, 헤르타 베를린, 뒤셀도르프 등 소속으로 분데스리가 173경기에 출전했다'라고 소개했다.
무라트 아킨 베이르스훗 스포츠디렉터는 "하라구치는 일본 축구의 거물이다. 그가 우리 프로젝트를 믿어주는 것이 매우 뿌듯하고, 팀에 큰 도움이 될 것이라고 확신한다. 76골 79도움을 기록한 그는 골을 넣는 법을 아는 미드필더"라고 기대감을 표했다.
올해 하라구치와 불과 7살 차이인 모하메드 메수디 감독에게 지휘봉을 맡겼다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com