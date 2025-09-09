멕시코전 나서는 홍명보 감독 "선수들의 경쟁력 확인할 수 있는 좋은 기회…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]"멕시코전, 선수들의 경쟁력을 다시 볼 수 있는 좋은 기회!"
한국은 7일 뉴저지주 해리슨에서 열린 미국과의 경기에서 2대0 완승을 거두며 기세를 탔다. 3-4-2-1 카드를 활용한 대표팀은 안정적 경기로 호평을 받았다. 홍 감독은 "미국과의 경기 이후 이틀밖에 시간이 없어서 피로 해소가 완벽히 되지는 않았지만, 새롭게 준비하는 선수들도 있고 하니 오늘 훈련까지 잘 지켜보고 내일 출전 선수를 준비하도록 하겠다"고 했다.
함께 기자회견에 나선 김민재는 "선수들이 미국과의 경기에서 좋은 모습을 보였다. 새로 같이 뛰어본 선수들도 있었는데 다들 무척 잘해주고 팀으로도 잘 맞았다"면서 "이번 경기도 다 잘 준비하고 있다"고 말했다. 이어 "소속팀에서 스리백과 포백을 모두 경험해봤다"고 전한 김민재는 "제가 스리백 중 가운데에 서서 앞에 있는 선수들보다는 뒤에서 많이 커버와 리커버리해 주는 역할을 하고 있어서 수비적으로 많이 생각하며 경기를 준비하고 있다"고 설명했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com