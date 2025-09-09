스포츠조선

'김포전 멀티골' 천안 툰가라, K리그2 28라운드 MVP 선정

기사입력 2025-09-09 10:25


'김포전 멀티골' 천안 툰가라, K리그2 28라운드 MVP 선정
사진제공=한국프로축구연맹

'김포전 멀티골' 천안 툰가라, K리그2 28라운드 MVP 선정

[스포츠조선 윤진만 기자]천안시티 에이스 툰가라가 '하나은행 K리그2 2025' 28라운드 MVP로 선정됐다.

툰가라는 7일 김포솔터축구장에서 열린 김포와의 경기에서 멀티골을 쏘며 천안의 3대1 승리를 이끌었다. 전반 20분 선제골을 넣은 툰가라는 후반 2분 이지훈의 추가골로 2-0 앞선 후반 6분 3번째 골을 작성했다. 경기 종료 직전 제갈재민에게 만회골을 내준 천안은 3대1로 승리했다. 이날 경기는 라운드 베스트 매치로 선정됐다.

K리그2 28라운드 베스트팀은 성남이다. 성남은 6일 탄천종합운동장에서 열린 안산전에서 후이즈, 김정환 류준선 베니시오의 릴레이 골로 4대0 승리했다.

툰가라, 김병오(화성) 에울레르(이랜드), 김정환(성남) 이찬동(경남) 박창준(부천) 이지훈(천안) 베니시오, 신재원(이상 성남) 김오규(이랜드) 구상민(부산)이 이번 라운드 베스트11에 뽑혔다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

권율, 극비 결혼한 ♥황지미 누구?…황승언 동생 '유역비 닮은꼴'

4.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

5.

故대도서관, 전처 윰댕 배웅 속 오늘(9일) 영면 "범죄 혐의점 無" [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

2.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

3.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

4.

'세상에 이런일이! 어썸킴 4번?' 애틀랜타에서 살아난 김하성, MLB 데뷔 첫 4번 선발 출격. 10승도전 이마나가와 '한일 투타대결 성사'

5.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

스포츠 많이본뉴스
1.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

2.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

3.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

4.

'세상에 이런일이! 어썸킴 4번?' 애틀랜타에서 살아난 김하성, MLB 데뷔 첫 4번 선발 출격. 10승도전 이마나가와 '한일 투타대결 성사'

5.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.