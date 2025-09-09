'김포전 멀티골' 천안 툰가라, K리그2 28라운드 MVP 선정

|
|
[스포츠조선 윤진만 기자]천안시티 에이스 툰가라가 '하나은행 K리그2 2025' 28라운드 MVP로 선정됐다.
툰가라, 김병오(화성) 에울레르(이랜드), 김정환(성남) 이찬동(경남) 박창준(부천) 이지훈(천안) 베니시오, 신재원(이상 성남) 김오규(이랜드) 구상민(부산)이 이번 라운드 베스트11에 뽑혔다.
K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com