스포츠조선

"포체티노 감독과 SON, 토트넘 가장 특별한 시기를 이끌었다" 英 매체도 인정한 토트넘의 최전성기

기사입력 2025-09-09 10:37


"포체티노 감독과 SON, 토트넘 가장 특별한 시기를 이끌었다" 英 매체…
South Korea's Son Heung-min, top, jumps for the ball guard by United States' Tyler Adams, bottom, during a friendly soccer match on Saturday, Sept. 6, 2025, in Harrison, N.J. (AP Photo/Andres Kudacki)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>



[스포츠조선 류동혁 기자] 영국 현지매체도 인정했다. 마우리시오 포체티노(아르헨티나) 미국 대표팀 감독과 손흥민(로스앤젤레스FC)이 함께 뛰던 때가 토트넘 역사상 가장 특별했던 시기라는 점이라고 했다.

영국 골닷컹은 9일(한국시각) '손흥민과 마우리시오 포체티노는 9월 국가대표 A매치에서 한국과 미국의 맞대결에 재회했다. 토트넘 팬에게 친숙한 두 얼굴이다. 포체티노 감독과 손흥민은 최근 역사상 토트넘의 가장 기억에 남는 시기에 쌓인 유대감을 상기시켜 주었다'고 보도했다.

이 매체는 '손흥민은 이번 여름 토트넘 홋스퍼를 떠났다. 포체티노는 2019년 토트넘을 떠난 이후 여러 팀을 맡았고 현재 미국 국가대표팀을 이끌고 있다'며 '손흥민은 포체티노 감독을 상대로 한국의 2-0 승리에 기여했고, 포체티노 감독은 손흥민이 왜 토트넘 팬들이 가장 선호하는 지에 대해 극찬했다. 경기가 끝난 뒤 손흥민과 마우리시오 포체티노는 포옹을 나누기도 했다'고 보도했다.

포체티노 감독은 2014년부터 2019년까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘을 이끌었다. 토트넘의 최전성기였고, 2015년 입단한 손흥민은 포체티노 감독의 전폭적 지지 아래 팀의 주축으로 자리매김했다.

2019년엔 토트넘 구단 역사상 첫 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승 진출(준우승)을 이뤄냈다. 포체티노 감독의 지략과 손흥민의 존재감이 있었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

권율, 극비 결혼한 ♥황지미 누구?…황승언 동생 '유역비 닮은꼴'

4.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

5.

故대도서관, 전처 윰댕 배웅 속 오늘(9일) 영면 "범죄 혐의점 無" [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

2.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

3.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

4.

'세상에 이런일이! 어썸킴 4번?' 애틀랜타에서 살아난 김하성, MLB 데뷔 첫 4번 선발 출격. 10승도전 이마나가와 '한일 투타대결 성사'

5.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

스포츠 많이본뉴스
1.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

2.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

3.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

4.

'세상에 이런일이! 어썸킴 4번?' 애틀랜타에서 살아난 김하성, MLB 데뷔 첫 4번 선발 출격. 10승도전 이마나가와 '한일 투타대결 성사'

5.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.