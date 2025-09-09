'2025 힐링 양구컵 전국 유소년 축구 클럽 페스티벌' 참가팀 모집

|
전국 유소년 축구 꿈나무들이 양구에 모인다!
이번 대회는 1+2학년부(8팀), 3학년부(12팀), 4학년부(12팀), 5+6학년부(8팀)을 모집한다. 1+2학년부는 10월24일~25일, 7인제로 통합20분으로 진행된다. 3학년부, 4학년부, 5+6학년부는 10월23일~25일, 8인제 경기 방식으로 펼쳐진다. 경기는 전·후반 각각 20분씩 진행되며, 조별 리그(10월23일) → 예선 및 본선 토너먼트(10월24일) → 결선 토너먼트(10월25일) 순서로 치러진다.
참가비는 무료이며, 참가 선수 전원에게 개인 메달 및 기념품이 제공된다. 또한, 우승팀(20만 원), 준우승팀(10만 원), 공동 3위 팀(각 5만 원)에게 상금(양구사랑상품권)이 지급되며, 최우수 지도자상, 최우수 선수상, 페어플레이 팀 및 개인 트로피 등 다양한 시상이 준비되어 있다.
이번 대회를 주최, 주관하는 SH스포츠에이전시 문성환 대표는 "2025 힐링 양구컵을 양구군과 함께 개최하게 되어 영광이다. 유소년 축구는 대한민국 축구의 미래를 이끌어갈 중요한 기반이다. 이번 대회를 통해 많은 어린 선수들이 꿈과 열정을 다시금 다지는 시간이 되기를 바란다. SH스포츠에이전시는 이번 대회가 공정하고 안전하게 운영될 수 있도록 끝까지 책임감을 가지고 임하겠다. 모든 참가자들에게 멋진 경험이 되기를 바란다"고 했다.
19일 참가 신청 마감, 다양한 이벤트도 마련
대회 참가 신청은 19일 오후 5시까지 선착순 마감되며, 참가를 원하는 팀은 전화 문의 후 이메일로 신청서를 제출하면 된다.
대회 기간 동안 선수들과 관람객을 위한 SNS 이벤트 및 다양한 현장 이벤트도 준비되어 있어 축구 팬들에게 즐거움을 더할 예정이다.
이번 대회는 SH스포츠에이전시가 주최 및 주관하고, 양구군, 양구군스포츠재단, KBS스포츠예술과학원, HIGHSOL(하이솔), AIRDOME SH, 플러즈코리아, 풋볼리스트, 강원FC, 레이즈업, 뷰티윤슬 등이 후원한다.
대회운영 및 참가신청 관련 문의는 SH스포츠에이전시 대회운영팀으로 하면 된다.
'2025 힐링 양구컵 전국 유소년 축구 클럽 페스티벌'을 통해 전국의 유소년 선수들이 한자리에 모여 기량을 겨루고, 축구를 통해 교류하며 성장하는 소중한 시간이 될 것으로 기대된다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com