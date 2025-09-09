스포츠조선

'2025 힐링 양구컵 전국 유소년 축구 클럽 페스티벌' 참가팀 모집

기사입력 2025-09-09 12:27


'2025 힐링 양구컵 전국 유소년 축구 클럽 페스티벌' 참가팀 모집

전국 유소년 축구 꿈나무들이 양구에 모인다!

강원특별자치도 양구군이 유소년 축구의 중심지로 거듭난다. 10월23일부터 25일까지 양구종합운동장 외 B, C구장에서 '2025 힐링 양구컵 전국 유소년 축구 클럽 페스티벌'이 개최된다. 이번 대회는 전국의 유소년 축구 선수들에게 소중한 경험을 제공하고, 스포츠를 통한 교류와 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

유소년 축구팀 대거 참가… 무료 참가 및 다양한 혜택 제공

이번 대회는 1+2학년부(8팀), 3학년부(12팀), 4학년부(12팀), 5+6학년부(8팀)을 모집한다. 1+2학년부는 10월24일~25일, 7인제로 통합20분으로 진행된다. 3학년부, 4학년부, 5+6학년부는 10월23일~25일, 8인제 경기 방식으로 펼쳐진다. 경기는 전·후반 각각 20분씩 진행되며, 조별 리그(10월23일) → 예선 및 본선 토너먼트(10월24일) → 결선 토너먼트(10월25일) 순서로 치러진다.

참가비는 무료이며, 참가 선수 전원에게 개인 메달 및 기념품이 제공된다. 또한, 우승팀(20만 원), 준우승팀(10만 원), 공동 3위 팀(각 5만 원)에게 상금(양구사랑상품권)이 지급되며, 최우수 지도자상, 최우수 선수상, 페어플레이 팀 및 개인 트로피 등 다양한 시상이 준비되어 있다.

서흥원 양구군수는 "양구군에서 '2025 힐링 양구컵 전국 유소년 축구클럽 대회'를 개최하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 이번 대회는 미래 축구 꿈나무들이 자신의 기량을 마음껏 펼치며 성장할 수 있는 뜻깊은 자리다. 양구군은 참가 선수들과 가족 여러분이 최고의 컨디션에서 경기를 펼칠 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다. 이번 대회가 유소년 선수들에게는 잊지 못할 추억이 되고, 양구 지역사회에도 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

이번 대회를 주최, 주관하는 SH스포츠에이전시 문성환 대표는 "2025 힐링 양구컵을 양구군과 함께 개최하게 되어 영광이다. 유소년 축구는 대한민국 축구의 미래를 이끌어갈 중요한 기반이다. 이번 대회를 통해 많은 어린 선수들이 꿈과 열정을 다시금 다지는 시간이 되기를 바란다. SH스포츠에이전시는 이번 대회가 공정하고 안전하게 운영될 수 있도록 끝까지 책임감을 가지고 임하겠다. 모든 참가자들에게 멋진 경험이 되기를 바란다"고 했다.

19일 참가 신청 마감, 다양한 이벤트도 마련


대회 참가 신청은 19일 오후 5시까지 선착순 마감되며, 참가를 원하는 팀은 전화 문의 후 이메일로 신청서를 제출하면 된다.

대회 기간 동안 선수들과 관람객을 위한 SNS 이벤트 및 다양한 현장 이벤트도 준비되어 있어 축구 팬들에게 즐거움을 더할 예정이다.

이번 대회는 SH스포츠에이전시가 주최 및 주관하고, 양구군, 양구군스포츠재단, KBS스포츠예술과학원, HIGHSOL(하이솔), AIRDOME SH, 플러즈코리아, 풋볼리스트, 강원FC, 레이즈업, 뷰티윤슬 등이 후원한다.

대회운영 및 참가신청 관련 문의는 SH스포츠에이전시 대회운영팀으로 하면 된다.

'2025 힐링 양구컵 전국 유소년 축구 클럽 페스티벌'을 통해 전국의 유소년 선수들이 한자리에 모여 기량을 겨루고, 축구를 통해 교류하며 성장하는 소중한 시간이 될 것으로 기대된다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'216cm' 최홍만, 핑크빛 고백 "탁재훈 덕에 168cm 이상형女과 썸 타는 중"

2.

홍혜걸, ♥여에스더 연락 두절 긴급 상황 “무쾌감 우울증 때문에..”

3.

이국주, 심경 고백 "악플도 살..결국 자신에게 되돌아온다"

4.

서민정, '하이킥' 시절 미모 여전..17세 딸 둔 학부모 된 '서선생'

5.

'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'4번타자' 데뷔전 김하성, 154㎞→153㎞ 연속 하드히트 작렬! 日 좌완 제대로 두들겼다

2.

'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까…2026년 신인드래프트 개최

3.

[속보]이정후 시즌 8호 홈런 작렬! 첫 타석에서 우월 투런포, 오라클파크 벽돌펜스 낙하

4.

"넌 내게 굴욕감을 줬어" 손흥민VS로사노, 韓-멕시코전서 9일만에 리벤지 매치…'눈물의 3연패' 설욕 기회

5.

'겨우 0.002 차이' 최다안타왕vs포수 타격왕vs괴물 신인 3파전, 누가 타격왕이 될 상인가[SC 포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'4번타자' 데뷔전 김하성, 154㎞→153㎞ 연속 하드히트 작렬! 日 좌완 제대로 두들겼다

2.

'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까…2026년 신인드래프트 개최

3.

[속보]이정후 시즌 8호 홈런 작렬! 첫 타석에서 우월 투런포, 오라클파크 벽돌펜스 낙하

4.

"넌 내게 굴욕감을 줬어" 손흥민VS로사노, 韓-멕시코전서 9일만에 리벤지 매치…'눈물의 3연패' 설욕 기회

5.

'겨우 0.002 차이' 최다안타왕vs포수 타격왕vs괴물 신인 3파전, 누가 타격왕이 될 상인가[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.