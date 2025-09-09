"쏘니 나 어떡해" 가장 높은 곳에서 추락한 재능, 1부 리그에선 완전히…

|
[스포츠조선 이현석 기자]델리 알리의 자리는 더 이상 유럽 1부 리그에는 없다. 잉글랜드 챔피언십(2부리그)에서 관심을 보이고 있다.
이후 알리는 반등을 예고했다. 인터뷰로 자신의 상처를 고백하며 새로운 삶을 약속했다. 그는 게리 네빌과 인터뷰에서 어릴 적 겪었던 가족과의 불화, 마약, 성추행 등 과거 어려웠던 시간들에 대해 털어놓았고, 달라질 것을 다짐했다. 그럼에도 이미 꺾인 재능은 쉽게 돌아오지 않았다.
스포츠바이블은 '알리는 코모에서 방출되며 다시 자유계약 선수가 됐다. 다행히 알리에게 아직 구애자가 있으며 챔피언십 구단들이 관심을 보이고 있다. 렉섬이 알리가 EPL 승격에 도움이 될 선수라고 보고 있으며, 버밍엄시티도 잠재적인 행선지다. 웨스트 브롬위치 알비온도 관심을 보인다. 웨스트 브롬위치는 새 감독 라이언 메이슨 지휘하에 시즌 첫 4경기 중 3승을 챙겼다. 메이슨과 알리는 인연이 있다. 감독 대행 시절 알리를 다시 토트넘 선수단에 추가한 바 있다. 이제 알리는 올바른 선택을 하는 거이 중요하다'라고 설명했다.
마지막 기회가 될 수 있는 제안들이 알리 앞에 놓였다. 다시 기회를 놓치고 추락한다면, 더 이상 희망의 끈이 닿지 못할 곳까지 떨어질 수 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com