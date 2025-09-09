"대반전!" '역대급 배신자' 욕먹으면서 떠났는데…'맨시티 안 갑니다!'…

|
[스포츠조선 김가을 기자]반전이다. 트렌트 알렉산더-아놀드가 레알 마드리드(스페인) 입단을 선택한 이유가 있었다.
팀토크는 '알렉산더-아놀드가 리버풀과의 재계약을 거부한 뒤 레알 마드리드로 이적했다. 맨시티가 알렉산더-아놀드를 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 복귀시키고 싶어한다는 얘기가 나왔다. 호셉 과르디올라 맨시티 감독은 알렉산더-아놀드의 팬으로 알려졌다'고 했다.
이 매체는 스페인 언론 데펜사 센드럴의 보도를 인용해 '레알 마드리드는 알렉산더-아놀드 영입을 만족해 하고 있다. 그를 매각할 계획이 없다. 알렉산더-아놀드는 레알 마드리드에 남고 싶다는 결정을 했다. 그는 지금 당장 레알 마드리드를 떠날 생각을 하지 않는다. 또한, 알렉산더-아놀드는 리버풀을 제외한 어떠한 잉글랜드 팀에서도 뛰지 않을 것'이라고 전했다.
한편, 알렉산더-아놀드는 9월 A매치에 이름을 올리지 못했다. 토마스 투헬 잉글랜드 축구 A대표팀 감독은 "알렉산더-아놀드와 통화했다. 어려운 전화였다. 그는 나에게 얘기를 듣길 바랐다. 높이 평가했다. 그는 자신이 절박하고 다시 돌아와 뛰고 싶어한다는 것을 매우 분명히 했다"고 설명했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com