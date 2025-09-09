PSG 정말 최악이네! '이강인 좌절' 주전 박살 났는데 '투입 불가'→…

|
[스포츠조선 강우진 기자]파리 생제르망(PSG)의 핵심 전력들이 무너지면서 이강인이 출전 기회를 받을 수 있을지 관심이 모아진다. 쟁쟁한 경쟁자들이 있어 쉽지는 않다.
루이스 엔리케 PSG감독의 우선 선택지는 브래들리 바르콜라와 곤살로 하무스가 될 것으로 보인다.
매체는 "엔리케 감독은 팀 내 젊은 선수들을 중용할 계획이다. 이브라힘 음바예는 이강인을 제치고 기회를 먼저 잡았고, 앞으로 더 큰 역할을 맡을 수도 있다"라며 "부상에서 돌아온 세니 마율루 역시 출전 시간을 다시 확보할 준비가 돼 있으며, 18세 캉탱 은장투도 1군 명단에 깜짝 합류할 가능성이 있다"라고 전했다.
이강인 입장에서는 달갑지 않은 이야기다. 로테이션 자원으로서 제역할을 하고있지만, 주전 선수가 빠졌음에도 선발 출전할 것이라는 예상이 나오지 않고 있기 때문이다. 심지어 어린 선수들보다도 후순위에 있다는 평가다.
VIPSG는 "크바라츠헬리아와 바르콜라는 측면에서 끊임없는 위치 변화를 통해 상대 수비를 흔들 것이지만, 루이스 엔리케는 공격의 유기성을 유지하기 위한 균형을 찾아야 한다"라며 "지난 시즌 이강인을 활용했던 '가짜 9번' 전술도 여전히 옵션으로 남아 있지만, 자연스러운 선택지는 아니다"라고 분석했다.
물론 이강인의 깜짝 선발 가능성도 존재한다. 이강인은 이번 시즌 좋은 출발을 보였다. 꾸준히 경기에 출전하고 있고, UEFA 슈퍼컵에서는 토트넘을 상대로 득점까지 기록했다. 무엇보다 특유의 장기인 드리블과 탈압박 능력이 정상궤도에 오르고 있는 상황이다.
이강인이 위기의 PSG를 구하고, 주전 자리를 되찾을 수 있을지 팬들의 관심이 집중되고 있다.
