한국 축구 진짜 큰일이다...아시아 베스트 일레븐 겨우 3명, 일본 무려…

[스포츠조선 김대식 기자]한국 축구는 현재 슈퍼스타에 과하게 의존하고 있다.
공격과 중원에 있어서는 이견을 내기가 쉽지 않다. 엔도가 리버풀에서 거의 출전하고 있지 못하고 있다는 정도만 지적할 수 있을 정도다. 다나카 아오(리즈 유나이티드)도 최근 존재감이 대단하지만 아직 빅리그에서의 검증이 끝나지 않았다는 문제가 있다.
토미야스는 히로키보다도 심하다. 아스날에서 유리몸 기질이 생겨 부상으로 고생해 주전 자리를 빼앗긴 지 오래됐다. 심지어 이번 시즌을 앞두고는 계속된 부상으로 아스날에서 방출됐다. 심지어 지금은 소속팀조차 없다. 토미야스가 부상 회복 후 어떤 경기력을 보여줄지도 모르는 상황에서 아시아 최고 풀백으로 평가받기에는 무리가 있다.
울버햄튼에서 어려움을 겪고 있는 황희찬이라 미토마와 쿠보를 밀어내기 어렵다. 고려될 법한 한국 선수 정도로는 황인범(페예노르트)과 이재성(마인츠)까지지만 무작정 이름을 올리기도 어렵다. 1992~1996년생 라인과 압도적 재능인 이강인을 제외하면 한국 선수풀이 일본에 크게 밀리는 건 부정하기 어렵다. 현재 한국 축구를 이끌어가는 선수들이 물러나기 시작하면 뒤를 받쳐줄 세대가 보이지 않아 우려스럽다.
