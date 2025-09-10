스포츠조선

망연자실! '韓 특급 유망주' 양민혁, 위기의 포츠머스 임대→큰일났네...임대 떠난 'SON바라기' 토트넘 유망주 터졌다! "올드펌 더비 맹활약"

기사입력 2025-09-10 05:35


망연자실! '韓 특급 유망주' 양민혁, 위기의 포츠머스 임대→큰일났네..…
로이터연합뉴스

망연자실! '韓 특급 유망주' 양민혁, 위기의 포츠머스 임대→큰일났네..…
사진=트위터캡처

[스포츠조선 이현석 기자]양민혁과 달리 임대를 떠난 토트넘 유망주가 기량을 터트리고 있다.

양민혁은 지난 8월 포츠머스 유니폼을 입으며, 토트넘을 떠나 잉글랜드 무대에서 적응과 성장을 위한 임대를 떠났다. 기대를 받은 임대였다. 존 무시뉴 포츠머스 감독은 "우리가 주목했던 선수"라며 오랜 시간 양민혁을 지켜본 기대감을 드러냈다.

하지만 포츠머스 구단 역사상 첫 한국 선수로 합류한 양민혁의 활약은 아직까지 미미하다. 벌써 위기감이 조성되고 있다. 양민혁은 8월 13일 프래턴 파크에서 열린 2025~2026시즌 EFL컵 1라운드 레딩과의 경기에서 선발 출전했다. 포츠머스는 양민혁의 출전에도 불구하고 1대2로 패배하며, 시즌 첫 컵 대회에서 아쉽게 탈락하고 말았다.

양민혁은 상대의 빡빡한 수비에 고전했고, 위협적인 장면도 만들지 못했다. 영국 언론은 '결정적인 장면을 만들지 못했다. 일부 시도는 오히려 답답했다'고 평가하기도 했다. 레딩전 이후 양민혁은 최근 3경기 교체 명단에만 포함되며 기회를 전혀 받지 못하고 있다.


망연자실! '韓 특급 유망주' 양민혁, 위기의 포츠머스 임대→큰일났네..…
로이터연합뉴스
이런 상황에서 함께 임대를 떠난 토트넘 유망주는 다른 구단에서 활약하고 있는 사실이 알려지며, 향후 토트넘에서의 입지 격차가 크게 벌어질 위기다. 영국의 스퍼스웹은 9일 '마이키 무어가 레인저스의 올 시즌 가장 중요한 경기에서 첫 선발로 나서며 자기 자리를 지켰다'라고 보도했다.

스퍼스웹은 '레인저스의 감독 러셀 마틴은 무어를 극찬했다. 그는 최근 무어에게 선발 기회를 주는 것을 꺼렸으나, 무어는 첫 선발 출전과 함께 큰 무대에서 활약했다. 경기는 0대0 무승부로 끝났고, 무어는 72분을 소화했다. 무어는 이후 평점 7점을 받으며 공 소유 등에 대한 칭찬을 받았다'라고 전했다.

무어는 토트넘 유스 내에서 최고의 재능 중 한 명으로 꼽혔던 선수이며, 이미 지난 시즌 출전 기회를 받으며 경기에 나선 바 있다. 양쪽 윙어로 모두 나설 수 있는 무어는 손흥민의 자리가 아니더라도 토트넘 1군에 곧 자리 잡을 재능이라는 평가가 줄을 이은 특급 유망주 중 한 명이다. 특히 손흥민을 롤모델로 삼아 성장하는 선수로, 세리머니도 여러 차례 따라하는 모습이 포착되기도 했다.


망연자실! '韓 특급 유망주' 양민혁, 위기의 포츠머스 임대→큰일났네..…
로이터연합뉴스
다만 아직은 1군 경기 경험이 부족했기에 토트넘은 무어에게 임대 경험을 쌓도록 지시했다. 무어는 올시즌 잉글랜드 챔피언십 대신 스코틀랜드 명문 레인저스로 떠나 성장의 기회를 갖게 됐다. 레인저스 합류 후 초반에 교체로 출전 시간을 소화한 무어는 이번 셀틱과의 올드펌 더비에서 첫 선발 출전했다. 72분을 뛴 무어는 슈팅 2회, 드리블 성공 1회 , 공 소유권 회복 4회 등으로 셀틱을 상대로 분전했다. 활약과 함께 무어에 대한 평가도 치솟았다.


양민혁이 부진한 사이, 다른 예비 토트넘 주전 경쟁자가 앞서 나가기 시작했다. 차기 시즌 토트넘에 복귀해 자리를 다투는 과정에서 임대에서의 성과가 희비를 가를 수 있기에 시즌 막판까지 임대생들의 활약이 중요할 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

2.

'49세 새신랑' 김종국, 신혼여행 대신 헬스장 찾았다..♥신부 반한 성난 등근육

3.

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

4.

5대 얼짱 출신 이민정 “아빠 반대로 SM 데뷔 무산…사춘기엔 원숭이 닮았다 소리도”

5.

이효리, ♥이상순 어깨에 찰싹..요가도 내조도 ‘열일’ 중인 아난다 원장님

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 최고 유망주' 양민혁, 이대로면 월드컵 출전 불발...英매체도 지적 "포츠머스 임대 옳았는지 의문, 시간 많지 않아"

2.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

3.

포수 엔트리만 4명? 대졸 신인 포수 전격 1군 등록…"통증이 잡히면 방망이라도" 주전 포수 의지 있었다

4.

'또 비냐' KIA-삼성전, 우천 취소...예비일도 없다, KIA 3번째 추후 편성 [광주 현장]

5.

土대구, 강수확률 80%! 지옥의 기운인가.. '삼성→LG→한화' 죽음의 8연전 온다! 사령탑 눈앞이 깜깜하다

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 최고 유망주' 양민혁, 이대로면 월드컵 출전 불발...英매체도 지적 "포츠머스 임대 옳았는지 의문, 시간 많지 않아"

2.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

3.

포수 엔트리만 4명? 대졸 신인 포수 전격 1군 등록…"통증이 잡히면 방망이라도" 주전 포수 의지 있었다

4.

'또 비냐' KIA-삼성전, 우천 취소...예비일도 없다, KIA 3번째 추후 편성 [광주 현장]

5.

土대구, 강수확률 80%! 지옥의 기운인가.. '삼성→LG→한화' 죽음의 8연전 온다! 사령탑 눈앞이 깜깜하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.