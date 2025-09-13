스포츠조선

정선 기운 받은 대전, 홈극강 '선두' 전북 상대로 '연승 도전'

기사입력 2025-09-13 12:28


[스포츠조선 박찬준 기자]김천 상무전 승리를 통해 반전 신호탄을 쏜 대전하나시티즌이 '선두' 전북 현대 사냥에 나선다.

대전은 13일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 전북과 '하나은행 K리그1 2025' 29라운드를 치른다. 대전은 승점 45(12승9무7패)로 3위에 올라있다.

대전은 위기를 넘겼다. 광주FC, FC안양 원정에서 연패를 당하면서 순위는 4위까지 떨어졌다. 시즌 첫 연패였다. 분위기를 끌어올리기 위해선 김천과의 홈 경기 승리가 필요했다.

황선홍 감독은 강도 높은 압박과 기동력을 내세운 축구를 내세웠다. 날카로운 공격을 자랑하는 김천과 전면전을 시도했다. 먼저 실점을 허용하긴 했지만 주앙 빅토르가 동점골을 넣고 종료 직전 안톤이 극장골을 터트리면서 2대1 역전승을 올렸다.

결과, 내용 모두 잡은 경기였다. 황 감독은 "오늘 내가 원했던 축구를 했다. 어려움은 있고 만족스럽지 않을 때도 있을 것이다. 대전은 올해만 축구를 하고 끝낼 팀이 아니다. 우리가 나아가야 할 방향성을 앞세워 계속 노력하고 있다. 실수하고 어려움이 있어도 만들어 갈 자신이 있다. 선수들과 같이 만들어가겠다"고 했다.

대전은 김천전을 마치고 3일부터 7일까지 강원특별자치도 정선군으로 하계 전지훈련을 떠났다. 조직력 다지기에 집중했고 부상 선수들은 회복에 전념했다. 더 단단해진 모습으로 전북 원정에 나선다.

전북은 포항 스틸러스에 패하면서 무패, 연승이 끊기긴 했지만 울산 HD전에서 2대0 승리를 거두며 다시 반등하는 모습이다. 선두를 공고히 지키고 있는 전북은 특히 홈에서 강하다. 올 시즌 홈 14경기에서 단 1패(8승5무) 밖에 없다. 전북 원정이 부담스러운 이유다.

반대로 대전은 원정에서 강했다. 원정 14경기에서 6승5무3패로 많은 승점을 얻었다. 전북전에서 흐름을 이어가려고 한다. 최근 두 팀은 무승부가 많았다. 직전 10경기에서 2승6무2패였다. 올 시즌은 1무1패로 대전이 밀렸지만 김천전 승리 기운을 바탕으로 전북 원정에서 승전보를 울리겠다는 각오다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

