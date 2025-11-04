"김하성, FA 최고 유격수" 벌써 호평이다…ATL 잔류 포기, 최소 5…

"김하성, FA 최고 유격수" 벌써 호평이다…ATL 잔류 포기, 최소 50억원은 더 벌 수 있다?

기사입력 2025-11-04 14:05


김하성.AP연합뉴스

[스포츠조선 이종서 기자] "가장 매력적인 유격수 자원이다."

메이저리그 공식홈페이지 MLB닷컴은 4일(이하 한국시각) '김하성이 2026시즌 1600만 달러(약 230억원) 구단 옵션을 포기해 FA가 됐다. 원소속팀 애틀랜타 브레이브스는 탬파베이 레이스에서 웨이버 클레임으로 김하성을 영입할 때 얻었던 독점 협상권이 사라졌다"고 밝혔다.

2021년 샌디에이고 파드리스와 계약해 메이저리그 생활을 시작한 김하성은 2024년 시즌 종료 후 FA 자격을 얻어 탬파베이와 2년 총액 2900만달러에 계약했다.

2023년 유틸리티 부문 골드글러브를 수상하는 등 주가를 높여 '1억 달러' 계약도 예상됐지만, 어깨 부상 여파로 결국 탬파베이와 2년 계약에 그쳤다.

부상 여파로 힘겨운 시기를 보냈던 가운데 탬파베이는 지난 9월 김하성을 방출했다. 유격수 자원이 필요한 애틀랜타가 김하성을 영입하면서 김하성은 빅리그 생활을 이어갈 수 있었다.

김하성은 올 시즌 타율 2할3푼4리 5홈런 17타점 OPS(장타율+출루율) 0.649를 기록했다. 그러나 '건강한 김하성'은 여전히 매력적인 자원으로 평가받고 있다.

김하성은 탬파베이와 2년 계약을 하면서 2025년 시즌 종료 후 옵트아웃 조항을 넣었다. 김하성은 결국 시장에 평가를 받기로 결정했다.


김하성. Brett Davis-Imagn Images연합뉴스
일단 현지 분위기는 좋다. MLB닷컴은 '김하성은 현재 FA 시장에서 가장 매력적인 유격수 자원으로 평가받고 있다. 트레버 스토리가 보스턴 레드삭스에 잔류한다면 김하성은 FA 시장 최고의 유격수가 될 가능성이 높다"고 이야기했다.


현재 김하성 외에도 토론토 블루제이스에서 나오는 보 비셋이 있다. 비셋은 7시즌 동안 타율 2할9푼4리 OPS 0.806을 기록했다. 공격력에서는 비셋이 확실하게 앞서고 있지만, 수비는 김하성이 한 발 앞서 나간다는 게 현지 평가다.

MLB닷컴은 '비셋은 타격에서 눈에 띈다. 그러나 유격수 수비 기여도가 -10으로 최하위였다. 김하성의 에이전트인 스캇 보라스는 김하성을 최고 유격수 FA로 알릴 기회를 잡았다. 김하성은 연평균 2000만 달러(약 288억원) 이상의 다년 계약을 할 가능성이 있다'고 짚었다.

매체는 이어 '애틀랜타는 올 시즌 마지막 한 달 동안 김하성이 적응할 수 있도록 기회를 준 구단이다. 구단 입장에서는 김하성이 그 경험이 자신들과 계약하는 계기가 되길 바란다. 다만, 뉴욕 양키스가 김하성 영입에 나선다면 앤서니 볼피가 애틀랜타로 트레이드 되는 선택지도 있다'고 덧붙였다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


김하성.AP연합뉴스


