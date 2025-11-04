장성규, JTBC 선배 무시 폭로 "청첩장 줬더니 '나랑 친하냐'며 안 …

[스포츠조선 이우주 기자] 장성규가 JTBC 재직 시절 선배에게 무시당한 적이 있다고 고백했다.
최근 유튜브 채널 '만리장성규'에서는 '장성규 신입 때 선배한테 무시당한 썰'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
장성규는 "청첩장을 드릴 때 엄청 고민했다"며 "제가 JTBC 다닐 때니까 어떤 선배는 드리고 어떤 선배는 안 드리기 그러니까 '안 오셔도 되지만 드리겠다"는 마음이었다. 그래서 전 직원에게 드렸다. 보도국 모든 기자들한테. 근데 어떤 기자 선배가 '성규 씨 나랑 친해요?'라고 진지하게 말하더라. '선배 그건 아닌데 불편하면 제가 가져가겠다' 하니까 가져가라고 하더라.
김기혁은 "받지도 않았냐"고 깜짝 놀랐고 전민기 역시 "평소에 너를 진짜 안 좋아했나 보다"라고 밝혔다.
장성규는 "깜짝 놀랐다. 근데 그 선배랑 같이 아침 뉴스를 하게 됐다. 선배가 먼저 말씀을 꺼내시더라. 성규 씨여서 그런 게 아니라 원래 그런 스타일이라며 미안하다고 이제 잘 지내보자더라. 지금은 내가 너무 좋아하는 형이다. 근데 당시에는 정말 놀랐다"며 "청첩장 주는 게 내 생각은 그런데 받는 사람 입장은 다르다"고 밝혔다.
이에 전민기 역시 "그게 청첩장 주는 것만 해도 나도 일주일 동안 리스트를 썼다 지웠다 한 거 같다"고 공감했다.