"아자르 패스 달라더니 못했어, 올해는 분발해야" 스피어 주장 드로그바의 일침..."팬들과의 만남, 진정한 축구" [현장인터뷰]

'2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 이벤트 매치가 13일 오후 서울 상암월드컵경기장에서 열렸다. 디디에 드로그바와 리오 퍼디난드가 경기 전 인터뷰에 응했다. 환하게 웃고 있는 드로그바. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.13/

[상암=스포츠조선 이현석 기자]"다양한 팬들을 만나 즐거운 시간을 보냈다. 그런 모습이 진정한 축구인 것 같다"

13일 서울월드컵 경기장에서 열린 '2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작' 미디어 데이에서 FC 스피어의 주장으로 나선 디디에 드로그바는 팬들과의 만남에 기대를 표했다.

아이콘매치는 'FC온라인'과 'FC모바일'을 서비스하는 넥슨이 주최하는 초대형 축구 이벤트로 전설적인 축구 선수들이 한 데 모여 이색적인 경기를 펼치는 이벤트 매치다. 2024년 첫 선을 보인 아이콘매치는 당시에도 이미 FC온라인 이벤트 참가자 대상으로 열린 선예매 1만6000석이 10분만에 매진된데 이어 일반 관람객 대상으로 오픈된 4만8000석 티켓 역시 1시간만에 모두 팔렸다. 이번에는 열기가 더 뜨거웠다. 올해는 'FC 온라인' 아이콘매치 이벤트 참가자 대상 선예매의 경우 메인 매치 티켓 선예매 수량이 10분 만에 매진 완료됐다. 일반 관람객 대상 일반 예매도 티켓 20분 만에 매진되며 더 뜨거워진 관심을 확인시켜줬다.


모이는 레전드들의 면면은 팬들의 관심을 사로잡기에 충분할 정도로 화려했다. 아르센 벵거 감독이 이끄는 FC 스피어(공격수팀)는 디디에 드로그바, 티에리 앙리, 에덴 아자르, 클라렌스 세이도르프, 로베르 피레스, 호나우지뉴, 카카, 가레스 베일, 바스티안 슈바인슈타이거, 스티븐 제라드, 웨인 루니, 박지성, 구자철, 설기현, 잔루이지 부폰, 이범영이 포함됐다. 라파엘 베니테스 감독이 이끄는 실드 유나이티드(수비수팀)에는 리오 퍼디난드, 네마냐 비디치, 욘 아르네리세, 카를레스 푸욜, 마이콘, 애슐리 콜, 솔 캠벨, 클라우디오 마르키시오, 클로드 마켈렐레, 지우베르투 시우바, 마이클 캐릭, 알레산드로 네스타, 이영표, 박주호, 이케르 카시야스, 김영광이 이름을 올렸다.

각 팀의 상징인 공격과 수비에서 두각을 나타내는 선수들이 대거 추가로 합류하며 경기에 대한 기대감을 높였고, 2000년대를 대표하는 명장인 벵거와 베니테스가 팀을 이끌며 감독들의 지략 대결에도 시선이 쏠렸다. 14일 본 경기를 앞두고 13일에는 양 팀 주장이 나서는 미디어 데이와 끝장 대결, 터치 챌린지, 파워도르, 커브 챌린지 등 다양한 이벤트가 진행된다.


FC 스피어의 주장인 드로그바는 이벤트 매치를 앞두고 미디어 데이에서 모습을 드러냈다. 2004년부터 2012년 첼시 소속으로 가장 찬란한 시기를 보냈던 드로그바는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 4회, 유럽챔피언스리그 우승 1회 등을 기록했고, EPL 득점왕 2회를 기록해 리그 최고의 공격수로 활약했다.

드로그바는 작년 패배를 설욕할 수 있는 지에 대한 질문에 대해서는 "작년의 경우에는 수비수 팀이 조직적이고 안정적이었다. 경험 상 수비에 집중한 선수들이 안정적인 운영을 할 수 있다. 일반적인 결과라고 생각한다. 다만 야야 투레와 세이도르프 선수가 수비수인지는 모르겠다. 올해는 복수할 자신이 있고, 감독들이 선임되었기에 안적적인 전술을 구사할 수 있을 것이라 기대했다. 아자르의 요청으로 공을 전달했는데, 결과가 불만족스러웠다. 올해는 분발하길 바라고 있다"고 했다.

직접 FC온라인이나 FC모바일을 플레이 해봤냐는 질문에는 "아이들과 즐겨한다. 아이들이 잘하기에 이기려면 실제 축구를 해야 했다. 득점력이 좋기에 골을 넣을 수 있는 경기를 기대한다"고 했다.


적으로 만났던 벵거 감독의 지도를 받는 소감에 대해서는 "현역 시절에는 라이벌 감독이었으나, 감독에 대한 존중이 있다. 훌륭한 감독들과 함께 해서 영광이다. 양 팀 모두 감독이 선임되어 더 좋은 경기를 보여줄 것이라 기대된다"고 답했다. 새로운 선수 중 가장 기대되는 선수로는 "슈바인슈타이거, 제라드 등 좋은 선수들이 많이 합류했기에 팬들에게 선물이 될 것 같다"고 했다.

현재 진행되는 공격수팀, 수비수팀 외에 다른 컨셉에 대한 의견이 있는지에 대한 물음에 "특별히 다른 컨셉을 생각해본 적은 없다. 지금 컨셉도 경쟁심을 부추기기에 만족한다"고 했다.

내년에 또 이런 이벤트에 참가할 생각이 있냐는 질문에 곧바로 "당연하다"라고 밝힌 드로그바는 "작년에 이어서 올해도 한국에 방문해서 너무 좋았다. 서울에서 다양한 팬을 만나서 좋았다. 시내에서는 다양한 팬들을 만나 즐거운 시간을 보냈다. 그런 모습이 진정한 축구인 것 같다. 한국에 대한 좋은 감정을 갖고 있기에 또 오고 싶다"고 했다.


이런 이벤트 매치가 축구에 미치는 영향에 대해서는 "레전드 선수들의 조합을 본다는 것이 팬들에게도 긍정적인 결과일 것 같다. 경기 자체를 떠나 사람들에게 긍정적인 영향이라고 본다. 작년이나, 올해나, 가족 단위의 팬들이 많은데, 그들에게 즐거움을 선사하면 사회에 긍정적인 영향이라고 생각한다"고 했다.

1대1로 마주했을 때 절대 지고 싶지 않은 선수로는 "마주치고 싶은 선수는 없다. 경기장에서 우리를 보면 프로다운 모습과 더불어, 이기고 싶은 마음도 있겠지만, 비록 경기장에서는 이기고 싶더라도 존중하고 있다는 점도 말하고 싶다. 경기를 임하는 자세는 현역과 다르지 않게 최선을 다해 이기고 싶다"고 했다.

새롭게 부임한 감독들이 훈련이나, 특별한 지시가 있었는지에 대한 물음에 "없었다"라고 답한 드로그바는 "내일 경기 전에 미팅을 할 것이다. 벵거 감독에게 친선에서 지시를 받았는데, 부상 없이 잘 즐기라고 이야기해줄 것 같다"고 했다.


상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

