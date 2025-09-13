스포츠조선

[EPL현장]포스텍 노팅엄 데뷔전 쉽지 않네. 아스널 0-1 노팅엄 전반 종료

기사입력 2025-09-13 21:22


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[에미레이트스타디움(영국 런던)=이건 스포츠조선닷컴 기자]엔지 포스테코글루 감독이 노팅엄 첫 경기에서 고전을 면치 못하고 있다. 토트넘에서 경질된 후 최근 노팅엄에 부임한 그는 13일 오후 영국 런던 에미레이트 스타디움에서 열리고 있는 아스널과 노팅엄의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 경기에서 전반을 0-1로 뒤진 채 마쳤다. 점유율에서 크게 밀렸다. 여기에 제대로 된 슈팅조차 하지 못했다. 졸전 끝에 간신히 1골만을 내준 채 전반을 마쳤다.


전반 6분 아스널은 찬스를 놓쳤다. 프리킥 상황에서 외데고르가 날카로운 킥으로 볼을 문전 안으로 배달했다. 메리노는 골키퍼와 맞선 상황에서 슈팅까지 시도했다. 셀스 골키퍼가 선방했다. 9분 코너킥 상황에서는 마갈량이스가 헤더를 시도했다. 골문을 비켜갔다. 12분 마두에케가 오른쪽 라인을 뚫어냈다. 크로스를 올렸지만 에제가 헤더로 연결하지 못했다. 14분 요케레시의 패스를 받은 에제가 슈팅을 때렸다. 골키퍼 품에 안겼다.

기세를 올리던 아스널에 변수가 찾아왔다. 전반 17분 외데고르가 다쳤다. 팀 동료 팀버가 확보하기 위해 태클하는 과정에서 외데고르와 충돌했다. 외데고르는 교체아웃됐다. 은와네리가 대신 들어왔다. 아스널은 다시 점유율을 높였다. 오른쪽을 뚫었다. 마두에케가 수비수를 제친 후 크로스했다. 그러나 골로 연결되지 못했다.

노팅엄은 수비를 탄탄히 했다. 원정이었기에 조심히 경기를 운영했다.


아스널은 계속 공략했다. 전반 30분 마두이케의 코너킥을 문전 앞에서 헤더로 연결했다. 수비수가 걷어냈다. 다시 코너킥이 이어졌다. 노팅엄 수비가 걷어냈다. 에제의 코너킥은 골문 안으로 향했다. 셀스 골키퍼가 걷어냈다. 볼을 잡은 마두에케가 드리블로 치고 들어갔다. 컷백 패스를 내줬다. 은와네리가 슈팅했다. 수비가 걷어냈다.

전반 31분 아스널의 선제골이 나왔다. 마두에케가 코너킥을 올렸다. 이를 수비수가 머리로 걷어냈다. 뒤로 흐른 볼을 수비멘디가 그대로 오른발 발리 슈팅, 골망을 흔들었다. 아스널이 앞서나갔다. 전반 35분 다시 한 번 수비멘디의 중거리슈팅이 나왔다. 이번에는 골문을 넘겼다.

노팅엄도 변수에 마주했다. 중앙 수비수 무리요가 부상으로 교체아웃됐다. 그를 대신해 사보나가 투입됐다. 노팅엄은 조금 공세를 취하려고 했다. 그러나 아스널의 수비를 무너뜨리지 못했다.

전반 추가시간 에제가 왼쪽 라인을 치고 들어갔다. 요케레시가 슬라이딩하며 슈팅했다. 골문을 비켜갔다.

전반 종료 휘슬이 울렸다. 아스널이 1골차로 앞서있다.

