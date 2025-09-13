4-0으로 앞서다 4-3 승리한 윤정환 감독 "이겼지만, 기분이 좋지는 …

스포츠조선

[천안=스포츠조선 박찬준 기자]"지난번 경기 생각이 나서 기분이 좋지는 않다."

윤정환 인천 유나이티드 감독의 아쉬움이었다. 인천은 13일 천안종합운동장에서 열린 천안과의 '하나은행 K리그2 2025' 29라운드에서 박호민의 멀티골을 앞세워 4대3으로 승리했다. 지난 라운드에 부천FC에 패하며 주춤하는 듯 했던 인천은 이날 승기로 분위기를 바꿨다. 3경기만에 승리를 신고한 인천은 승점 65로 선두를 질주했다. 반면 지난 라운드에서 13경기 무패를 달리던 김포FC를 잡으며 기세를 올린 천안은 아쉬운 패배를 당했다. 승점 23으로 그대로 13위에 머물렀다.

인천은 이날 4-0으로 앞서나가며 손쉬운 승리를 거머쥐는 듯 했지만, 이후 3골이나 허용하며 어려운 경기를 했다. 윤 감독은 경기 후 기자회견에서 "두가지 기분이 드는 것 같다. 4골 넣을때까지 기분 좋았지만, 이후 3골 먹은 것은 아쉽다. 승리로 마무리했기에 다음주에 기세를 이어가겠다. 경기력 부분에서 초반애는 어려웠지만 가면 갈수록 좋았다. 빠른 득점으로 분위기를 만들었다. 부상자가 나오면서 멤버를 꾸리는 가운데서 고민을 해야할 것 같다. 집중해서 해야 한다. 누가 빠졌다고 멈출 수 있는 시간적 여유가 없다. 다른 선수로 대처하겠다. 힘들게 지난 2경기 어려웠지만, 이번 경기 승리로 이끌어내면서 좋은 분위기로 이어가는 상황이다. 다음주도 잘 할 수 있도록 하겠다"고 했다.

전반 부상으로 아웃된 김명순의 상태에 대해서는 "다시 확인해야겠지만 광대뼈 쪽으로 부딪힌 것 같다. 자세한 얘기는 아니지만 이쪽에 가능성이 있다고 하더라"고 했다. 윤 감독은 마지막으로 "기분이 좋지 않다. 이겼지만 시원하게 이긴 것도 아니고 천안에 왔을때 기분이 들어서 좋지는 않다"고 했다.


