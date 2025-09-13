4-0으로 앞서다 4-3 승리한 윤정환 감독 "이겼지만, 기분이 좋지는 …

|
[천안=스포츠조선 박찬준 기자]"지난번 경기 생각이 나서 기분이 좋지는 않다."
윤정환 인천 유나이티드 감독의 아쉬움이었다. 인천은 13일 천안종합운동장에서 열린 천안과의 '하나은행 K리그2 2025' 29라운드에서 박호민의 멀티골을 앞세워 4대3으로 승리했다. 지난 라운드에 부천FC에 패하며 주춤하는 듯 했던 인천은 이날 승기로 분위기를 바꿨다. 3경기만에 승리를 신고한 인천은 승점 65로 선두를 질주했다. 반면 지난 라운드에서 13경기 무패를 달리던 김포FC를 잡으며 기세를 올린 천안은 아쉬운 패배를 당했다. 승점 23으로 그대로 13위에 머물렀다.
전반 부상으로 아웃된 김명순의 상태에 대해서는 "다시 확인해야겠지만 광대뼈 쪽으로 부딪힌 것 같다. 자세한 얘기는 아니지만 이쪽에 가능성이 있다고 하더라"고 했다. 윤 감독은 마지막으로 "기분이 좋지 않다. 이겼지만 시원하게 이긴 것도 아니고 천안에 왔을때 기분이 들어서 좋지는 않다"고 했다.
