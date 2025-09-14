스포츠조선

"흥민이형 저도 골 넣었어요" '넥스트 델레 알리' 답네! 꽃미남 베리발, 10년만에 토트넘 최연소 득점자 등극

기사입력 2025-09-14 17:10


"흥민이형 저도 골 넣었어요" '넥스트 델레 알리' 답네! 꽃미남 베리발…
출처=TNT스포츠

"흥민이형 저도 골 넣었어요" '넥스트 델레 알리' 답네! 꽃미남 베리발…
중계화면

"흥민이형 저도 골 넣었어요" '넥스트 델레 알리' 답네! 꽃미남 베리발…
출처=토트넘 홋스퍼 SNS 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘의 꽃미남 미드필더 루카스 베리발(19)이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 데뷔한지 1년여만에 고대하던 데뷔골을 폭발했다.

베리발은 14일(한국시각) 영국 런던의 런던스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 원정경기에서 1골 1도움을 폭발하며 팀의 3대0 승리를 이끌었다.

파페 사르, 주앙 팔리냐의 미드필더 파트너로 선발출전한 스웨덴 출신 베리발은 후반 2분 사르의 선제골로 1-0 앞선 후반 12분 추가골을 터뜨렸다. 'NEW 캡틴' 크리스티안 로메로가 하프라인 부근에서 문전으로 길게 넘겨준 패스를 감각적인 논스톱 헤더로 연결했다. 공은 상대 골키퍼 마스 헤르만센의 머리 위로 날아가 그대로 골망에 닿았다.


"흥민이형 저도 골 넣었어요" '넥스트 델레 알리' 답네! 꽃미남 베리발…
3일 서울월드컵경기장에서 열린 토트넘과 뉴캐슬의 경기, 양민혁과 베리발이 벤치에 앉아 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.03/
지난해 토트넘에서 데뷔한 베리발이 올 시즌 EPL 4경기, 지난시즌 포함 총 31경기만에 터뜨린 데뷔골이다. 통계업체 '스쿼카'는 베리발이 19세223일의 나이로 2015년 델레 알리(19세205일) 이후 10년만에 토트넘 최연소 EPL 득점 기록을 세웠다고 소개했다.

알리는 한때 토트넘이 배출한 최고의 '재능러'로 여겨진 잉글랜드 출신 미드필더로, 손흥민(LA FC), 해리 케인(바이에른 뮌헨), 크리스티안 에릭센(볼프스부르크)과 함께 'DESK 라인'의 한 축을 담당했다.

입단 당시 '넥스트 알리'로 기대를 모은 베리발은 첫 시즌 팀이 리그 17위에 그친 역대급 부진 속 별다른 임팩트를 남기지 못했지만, 앙제 포스테코글루 현 노팅엄포레스트 감독 후임으로 올 시즌 토트넘 지휘봉을 잡은 토마스 프랭크 감독 체제에서 빠르게 존재감을 넓히고 있다.


"흥민이형 저도 골 넣었어요" '넥스트 델레 알리' 답네! 꽃미남 베리발…
EPA연합뉴스
개막전인 번리전(3대0 승) 이후 3경기만에 선발 기회를 잡은 베리발은 후반 35분 브레넌 존슨과 교체돼 나갈 때까지 80분간 폭넓은 활동폭을 바탕으로 공수에 걸쳐 지대한 영향력을 끼쳤다.

총 40번 볼터치, 패스 성공률 92%, 키패스 1개, 드리블 성공 1회, 지상경합 성공 횟수 3회, 유효슛 1개, 태클 1개, 그리고 어시스트 1개를 각각 기록했다. 베리발은 후반 19분 박스 안에서 정확한 패스로 미키 판 더 펜의 쐐기골을 도왔다. 1골 1도움으로 팀내 최고평점인 8.3점(소파스코어)을 받은 베리발은 경기 공식 최우수선수로도 선정됐다.

후반 9분 웨스트햄 미드필더 토마스 수첵이 팔리냐를 향한 '높은 태클'로 다이렉트 퇴장을 당한 뒤 베리발의 원맨쇼가 펼쳐졌다. 초반 4경기에서 3승 1패 승점 9를 획득한 토트넘은 단숨에 2위로 점프했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 대도서관, 남겨진 반려견들 어떻게 지내나..“친동생이 동보는 중” [전문]

2.

박봄, '활동 중단' 선언→내 남편 '♥이민호' 중단은 언제쯤 될까[SCin스타]

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

임수향, '청담동 62평家' 이사 준비 중 뒤통수 맞았다..."계약 당일 다른 곳에 넘겨"

5.

이민정, 노인 분장에 “아 깜짝이야”..박희순인지 몰라볼 뻔

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

"왜 이정후 뺐어?" 美 팬들 극대노…4할 타격 썩힌다고? 기적의 WC 진입 기회 놓쳤다

3.

LG 잡고 3연승 가보자! KIA 선발 명단 떴다 → 윤도현-박찬호 테이블세터 출격

4.

한화가 온다! 뒤통수 뜨거운 LG, 연패 탈출 위한 라인업 공개 → 김현종 데뷔 첫 선발 출장

5.

"기다렸던 순간이다" 대한항공 헤난 감독 데뷔 첫 경기 승리. 우리카드에 3대0 셧아웃[여수 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

"왜 이정후 뺐어?" 美 팬들 극대노…4할 타격 썩힌다고? 기적의 WC 진입 기회 놓쳤다

3.

LG 잡고 3연승 가보자! KIA 선발 명단 떴다 → 윤도현-박찬호 테이블세터 출격

4.

한화가 온다! 뒤통수 뜨거운 LG, 연패 탈출 위한 라인업 공개 → 김현종 데뷔 첫 선발 출장

5.

"기다렸던 순간이다" 대한항공 헤난 감독 데뷔 첫 경기 승리. 우리카드에 3대0 셧아웃[여수 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.