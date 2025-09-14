"흥민이형 저도 골 넣었어요" '넥스트 델레 알리' 답네! 꽃미남 베리발…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘의 꽃미남 미드필더 루카스 베리발(19)이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 데뷔한지 1년여만에 고대하던 데뷔골을 폭발했다.
알리는 한때 토트넘이 배출한 최고의 '재능러'로 여겨진 잉글랜드 출신 미드필더로, 손흥민(LA FC), 해리 케인(바이에른 뮌헨), 크리스티안 에릭센(볼프스부르크)과 함께 'DESK 라인'의 한 축을 담당했다.
총 40번 볼터치, 패스 성공률 92%, 키패스 1개, 드리블 성공 1회, 지상경합 성공 횟수 3회, 유효슛 1개, 태클 1개, 그리고 어시스트 1개를 각각 기록했다. 베리발은 후반 19분 박스 안에서 정확한 패스로 미키 판 더 펜의 쐐기골을 도왔다. 1골 1도움으로 팀내 최고평점인 8.3점(소파스코어)을 받은 베리발은 경기 공식 최우수선수로도 선정됐다.
후반 9분 웨스트햄 미드필더 토마스 수첵이 팔리냐를 향한 '높은 태클'로 다이렉트 퇴장을 당한 뒤 베리발의 원맨쇼가 펼쳐졌다. 초반 4경기에서 3승 1패 승점 9를 획득한 토트넘은 단숨에 2위로 점프했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com